Trenčiansky kraj vstupuje do záverečnej fázy opravy cesty II/517

Považská Bystrica 2. augusta (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) vyhlásil verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rekonštrukciu viac ako dvojkilometrového úseku cesty II/517 v Považskej Bystrici. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnil TSK vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



TSK tak vstupuje do záverečnej fázy rekonštrukcie 15-kilometrového úseku cesty II/517 od Orlovského mosta v Považskej Bystrici po obec Domaniža. Piaty a šiesty úsek zrekonštruovanej cesty z Prečína do Domaniže odovzdal kraj do užívania koncom júna.



Súčasťou druhej etapy bude rekonštrukcia mostného objektu ponad vodný tok, odvodňovacie zariadenia, bezpečnostné prvky a ďalšie súčasti cestného telesa cesty II/517.



Predpokladané náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie sú viac ako 52.000 eur, lehota na predkladanie ponúk je 2. septembra.