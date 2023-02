Trenčiansky kraj začal výstavbu ôsmeho úseku Vážskej cyklomagistrály

Považská Bystrica 13. februára (TASR) - Slávnostným poklepaním základného kameňa odštartoval v pondelok Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) výstavbu ôsmeho úseku Vážskej cyklomagistrály. Viac ako desaťkilometrový úsek spojí Považskú Bystricu s hranicou Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Informoval o tom predseda TSK Jaroslav Baška.



Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť Strabag, celkové náklady na výstavbu 10,4-kilometrového úseku budú 3,6 milióna eur, úsek by mali dokončiť do 143 dní.



Cyklotrasa podľa Bašku povedie od železničnej stanice v Považskej Bystrici okolo stredoškolského kampusu popri veľkej kruhovej križovatke pod diaľnicou D1 na Orlovský most. Pokračovať bude po takmer 100-metrovej lávke pomedzi staré koryto Váhu a inundačný kanál smerom na považskobystrickú mestskú časť Podvažie.



"Zaujímavosťou cyklotrasy je okrem lávky pri Orlovskom moste aj viac ako 30-metrový tunel popod zrekonštruovaný most v Podvaží na ceste II/507, cyklotrasa bude následne pokračovať až po hranicu so Žilinským samosprávnym krajom," priblížil Baška.



Po tom, ako TSK získal minulý týždeň stavebné povolenie na úsek cyklotrasy Dubnica nad Váhom - Ladce, je podľa neho na 100-kilometrovej cyklotrase jediným úsekom bez stavebného povolenia úsek od Nosickej priehrady cez miestnu časť Milochov k železničnej stanici v Považskej Bystrici.



"Ak to tento rok vyriešime, budeme hľadať finančné zdroje na úsek Dubnica - Ilava - Ladce a posledný úsek Nosická priehrada - Považská Bystrica. Tu sme museli čakať na dokončenie modernizácie železničnej trate v úseku Púchov - Považská Bystrica," doplnil Baška.