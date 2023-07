Trenčiansky kraj zrekonštruuje most na ceste II/574 vo Valaskej Belej

Valaská Belá 19. júla (TASR) - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zabezpečí rekonštrukciu mostného objektu na ceste II/574 vo Valaskej Belej v okrese Prievidza. Dodávateľa prác vybrala cez verejnú súťaž, zaplatí mu viac ako 375.000 eur.



"Súčasný stavebno-technický stav mosta je veľmi zlý, oprava pôvodného mosta nie je ekonomická a nebolo by ňou možné zabezpečiť bezpečné fungovanie mostného objektu," uviedli trenčianski krajskí cestári vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



V rámci stavebných prác podľa nich dôjde k vybúraniu existujúcich častí mosta a k ich nahradeniu presýpaným mostom. "Realizáciou prác sa zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky," skonštatovali.



Do verejného obstarávania predložili svoje ponuky traja uchádzači, dodávateľom prác je na základe výsledku bratislavská spoločnosť Metrostav DS. Správa ciest TSK jej zaplatí 313.102,74 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH), pôvodne odhadovala, že rekonštrukcia mostného objektu vyjde 216.780,32 eura bez DPH. Cestári s firmou už uzatvorili i zmluvu o dielo, rekonštrukciu by mala zabezpečiť do štyroch mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.