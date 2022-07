Trenčiansky kraj zrekonštruuje za 2,2 milióna eur internát v Pruskom

Pruské 14. júla (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ako zriaďovateľ zrekonštruuje za 2,2 milióna eur internát Strednej odbornej školy (SOŠ) v obci Pruské v Ilavskom okrese. Informoval o tom predseda TSK Jaroslav Baška.



SOŠ Pruské je jedinou strednou poľnohospodárskou školou v TSK. Zásluhou financií z eurofondov kompletne zrekonštruujú budovu internátu, zriadia nové učebne s moderným technologickým vybavením a vybudujú aj prístavbu s výťahom.



Projekt rieši i debarierizáciu budovy, zriadenie študovne s knižnicou, auly či kopírovacej miestnosti. Zrekonštruujú aj sociálne zariadenia so zabezpečením bezbariérovosti, celkovo sa zlepšia aj tepelno-technické vlastnosti internátu. Na každom poschodí internátu zriadia aj jednu ubytovaciu bunku pre imobilných. Kvalitu vyučovacieho procesu by mali zlepšiť aj nový traktor s príslušenstvom.



"TSK získal pre túto školu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu dotáciu z eurofondov vo výške 2,2 milióna eur. Stavebná časť projektu je v hodnote za takmer 1,7 milióna eur. Práce by mali byť ukončené vo februári budúceho roka," doplnil Baška s tým, že spoluúčasť TSK na projekte bude vo výške 116.000 eur.



SOŠ Pruské v súčasnosti navštevuje 287 študentov, deväť z nich je zapojených v systéme duálneho vzdelávania.