Trenčiansky kraj zrušil súťaž na obstaranie vodíkových autobusov
Autor TASR
Prievidza 21. apríla (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zrušil verejné obstarávanie na nákup vodíkových autobusov pre dopravu na území hornej Nitry. Oznámenie o zrušení súťaže zverejnil vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Svoj krok krajská samospráva odôvodnila nedostatočným počtom ponúk od uchádzačov, deklarovala, že projekt chce naďalej realizovať.
„Krajská samospráva pristúpila k zrušeniu súťaže podľa ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, keďže do súťaže nebol predložený dostatočný počet ponúk, konkrétne neboli doručené viac ako dve ponuky,“ uviedla v utorok pre TASR referentka oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK Patrícia Mutňanská.
Kraj má podľa nej aj naďalej záujem realizovať projekt obstarania autobusov na vodíkový pohon pre región hornej Nitry.
Predmetom súťaže bolo obstaranie desiatich nízkopodlažných a nízkoemisných autobusov na vodíkový pohon. Súčasťou zákazky bolo zároveň dodanie kamerového systému a inteligentného dopravného systému. Náklady na nákup vozidiel pre prímestskú dopravu odhadol kraj na takmer osem miliónov eur, ako kritérium pre výber víťaza súťaže určil najvýhodnejšiu ekonomickú ponuku, ktorá zahŕňala celkovú cenu bez dane z pridanej hodnoty, spotrebu a dojazd na jedno natankovanie. Od uchádzačov požadoval i zábezpeku vo výške 50.000 eur.
Nákup autobusov v rámci projektu Čistý vodík - verejná autobusová doprava v TSK chce kraj spolufinancovať zo zdrojov EÚ v rámci Programu Slovensko, prípadne iného vhodného finančného mechanizmu.
