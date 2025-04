Trenčiansky kraj opäť zrušil verejnú súťaž na regionálneho prepravcu

Trenčín 17. apríla (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) druhýkrát zrušil súťaž na obstaranie dopravcu pre poskytovanie služieb regionálnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme. Do opakovanej súťaže sa prihlásili rovnaké subjekty ako do prvej, ich ponuky nesplnili očakávania kraja. Informovala o tom hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.



Po zrušení prvej súťaže na obstaranie dopravcu vyhlásil kraj v máji 2024 opätovné verejné obstarávanie s predpokladanou hodnotou zákazky viac ako 580 miliónov eur bez DPH. Vzhľadom na vysoké ponuky uchádzačov v prvej súťaži predchádzali vyhláseniu druhej súťaže trhové konzultácie, ktoré mali pre TSK priniesť finančné úspory pri poskytovaní služby.



Na základe výsledkov konzultácií kraj v druhej súťaži upustil od niektorých finančne nákladných požiadaviek. Očakával preto záujem nových uchádzačov a tiež, že predložené ponuky budú výrazne nižšie ako tie v prvej súťaži.



„Nejde o žiadne malé finančné čiastky. V prvej súťaži bola predpokladaná hodnota zákazky viac ako 470 miliónov eur bez DPH a v druhej súťaži predpokladaná hodnota zákazky presiahla 580 miliónov eur bez DPH. Je dôležité povedať, že ide o zákazku na desať rokov,“ doplnil predseda TSK Jaroslav Baška.



Súčet najnižších ponúk opakovanej súťaže podľa neho presiahol predpokladanú hodnotu zákazky o viac ako 100 miliónov eur bez DPH. Uzavretím takejto zmluvy by bol ohrozený chod ostatných oblastí verejného života (zdravotníctvo, sociálna oblasť, školstvo, kultúra, cestná infraštruktúra) zabezpečovaných z rozpočtu. TSK preto verejné obstarávanie opäť zrušil.



„V najbližších týždňoch kraj vyhlási novú súťaž. Chcem preto vyzvať všetkých poskytovateľov regionálnej autobusovej dopravy, aby sa do tejto súťaže prihlásili,“ povedal Baška s tým, že TSK sa vzhľadom na doterajšie ponuky v súťaži reálne zaoberá aj možnosťou prevádzkovania interného dopravného podniku.