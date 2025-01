Trenčín chce do konca roka zrekonštruovať budovu Župného domu

Trenčín 20. januára (TASR) - Trenčianska radnica chce za takmer štyri milióny eur s DPH zrekonštruovať historickú budovu Župného domu v Trenčíne. Zámer na vyhlásenie verejného obstarávania na stavebné práce schválilo trenčianske mestské zastupiteľstvo na decembrovom zasadnutí.



Rekonštrukciu budú podľa vedúceho útvaru interných služieb trenčianskej radnice Benjamína Lisáčka financovať z Programu Slovensko v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026. Spoluúčasť mesta na financovaní bude osem percent.



Predmetom zákazky je rekonštrukcia interiéru a exteriéru Župného domu pozostávajúca najmä z rekonštrukcie rozvodov elektriny, kúrenia, plynu, kotolne, zdravotechniky, okien, dverí, sociálnych zariadení, podláh, osvetlenia, fasád, sanácie vlhkosti, vjazdu a nádvoria a čiastočne krovu a strechy.



"Následne po dopracovaní dokumentácie interiérovej časti - vybavenia objektu, bude mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predložený návrh na schválenie predloženia žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na celý objekt Župného domu v Trenčíne, ako aj návrh na schválenie spolufinancovania projektu," doplnil Lysáček, že celková rekonštrukcia by mala byť ukončená do konca roka.



Župný dom bol sídlom Trenčianskeho múzea v Trenčíne, po rekonštrukcii bude podľa primátora Richarda Rybníčka budova slúžiť nielen Trenčianskemu múzeu, ale aj mestu Trenčín.



"Župný dom je po Trenčianskom hrade druhou najvýznamnejšou pamiatkou v Trenčíne. Po rekonštrukcii budeme budovu zdieľať s Trenčianskym múzeom tak, ako sme sľúbili. Celá budova sa otvorí verejnosti naplno a budeme ju využívať ako nové reprezentačné priestory pre vedenie mesta, poslancov a kohokoľvek, kto to bude potrebovať," zdôraznil Rybníček.