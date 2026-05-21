Trenčín chce za 5,5 milióna eur zrekonštruovať kultúrne centrum
Autor TASR
Trenčín 21. mája (TASR) - Mesto Trenčín chce za viac ako 5,5 milióna eur zrekonštruovať kultúrne a komunitné centrum Dlhé Hony. Zámer vyhlásiť verejné obstarávanie, zákazku na realizáciu stavebných prác, schválilo vo štvrtok trenčianske mestské zastupiteľstvo.
Ako informoval trenčiansky viceprimátor Ján Forgáč, zastupiteľstvo schválilo v roku 2024 predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy na Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Predpokladalo sa, projekt bude financovaný z Programu Slovensko.
Do konca roku 2025 sa z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vo výzve nepodarilo zabezpečiť predloženie a schválenie žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Zmluvy, ktoré boli výsledkom verejného obstarávania v roku 2025, zanikli.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podľa Forgáča pripravuje ďalšiu revíziu Programu Slovensko, v rámci ktorej pripraví Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja (UMR) Trenčín návrh na presun zostávajúcej alokácie z opatrenie EHMK do opatrenia Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch.
Zostatky vyplývajú najmä z úspor po verejných obstarávaniach, korekciách a nevyčerpaných výdavkoch. Zostatkovú alokáciu určenú na EHMK 2026 nevieme využiť na ďalší projekt v poradí, ktorým je Kultúrne a komunitné centrum Dlhé Hony Trenčín. Presunom bude zabezpečené sústredenie zdrojov do jedného opatrenia a možnosť zabezpečenia financovania projektu.
Radnica predpokladá, že po schválení presunov bude môcť spustiť proces predloženia projektového zámeru a predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok začiatkom roka 2027. „Materiál dávame schváliť s predstihom, ak by náhodou došlo k urýchleniu procesov a bolo by potrebné promptne vyhlásiť verejné obstarávanie,“ zdôraznil Forgáč.
Zmluvy uzatvoria s odkladacou podmienkou účinnosti. Podmienkou bude povinné zverejnenie zmluvy a nadobudnutie účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na financovanie zákazky uzatvorenej medzi mestom Trenčín a poskytovateľom nenávratného príspevku. Ak odkladacia podmienka účinnosti nebude splnená do 30. júna 2027, zmluvy, ktoré budú výsledkom verejného obstarávania, zaniknú.
