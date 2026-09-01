< sekcia Ekonomika
Trenčín opäť vymáha nedoplatky na daniach a poplatkoch
Radnica odporúča, aby si Trenčania nedoplatky skontrolovali a v prípade potreby uhradili.
Autor TASR
Trenčín 1. septembra (TASR) - Mesto Trenčín ako správca dane aj tento rok začína opätovne vymáhať evidované nedoplatky z dane z nehnuteľností a všetkých ostatných miestnych daní, ktoré eviduje ku koncu roka 2025. Rieši už aj nedoplatky, ktoré vznikli v tomto roku a sú po lehote splatnosti. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Radnica odporúča, aby si Trenčania nedoplatky skontrolovali a v prípade potreby uhradili. Vyhnú sa tak zbytočným problémom a zvýšeným finančným nákladom v prípade postúpenia pohľadávky súdnemu exekútorovi na vymáhanie.
„Chápeme, že mnohí pri iných starostiach pozabudnú na daňovú povinnosť, a tak sa snažíme tých, ktorých sa to týka, kontaktovať telefonicky, prípadne emailom a v iných prípadoch zasielame výzvy na uhradenie nedoplatkov. Prosíme obyvateľov, aby si skontrolovali, či majú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, poplatok za odpad a za rozvoj za ostatné roky, ale aj príslušné splátky aktuálneho roka zaplatené,“ pripomenul špecialista pre dane a poplatky mesta Trenčín Ján Margetín.
Mesto už časť nedoplatkov z miestnych daní a najmä z dane z nehnuteľností a dane za psa postúpilo súdnemu exekútorovi na vymáhanie a bude v tom pokračovať aj v nasledujúcom období do 15. decembra tohto roku.
Radnica odporúča, aby si Trenčania nedoplatky skontrolovali a v prípade potreby uhradili. Vyhnú sa tak zbytočným problémom a zvýšeným finančným nákladom v prípade postúpenia pohľadávky súdnemu exekútorovi na vymáhanie.
„Chápeme, že mnohí pri iných starostiach pozabudnú na daňovú povinnosť, a tak sa snažíme tých, ktorých sa to týka, kontaktovať telefonicky, prípadne emailom a v iných prípadoch zasielame výzvy na uhradenie nedoplatkov. Prosíme obyvateľov, aby si skontrolovali, či majú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, poplatok za odpad a za rozvoj za ostatné roky, ale aj príslušné splátky aktuálneho roka zaplatené,“ pripomenul špecialista pre dane a poplatky mesta Trenčín Ján Margetín.
Mesto už časť nedoplatkov z miestnych daní a najmä z dane z nehnuteľností a dane za psa postúpilo súdnemu exekútorovi na vymáhanie a bude v tom pokračovať aj v nasledujúcom období do 15. decembra tohto roku.