Trenčín pokračuje v rekonštrukcii ciest a chodníkov za 315.000 eur

Trenčín 18. septembra (TASR) - Trenčianska radnica pokračuje v rekonštrukcii chodníkov a ciest na území mesta. Do rekonštrukčných prác investuje takmer 315.000 eur. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"Nový povrch ciest a chodníkov bude mať Puškinova ulica na sídlisku Noviny. Rekonštrukčné práce budú dôvodom uzávery 250 metrov dlhého úseku cesty od križovatky so Sasinkovou po križovatku s Karpatskou ulicou. Toto dopravné obmedzenie by malo trvať do 14. novembra. Výnimku budú mať záchranné zložky, vozidlá vývozu nádob na odpad a obyvatelia ulice," uviedla hovorkyňa.



Na Puškinovej ulici začne mesto s obnovou chodníkov, asfaltový povrch nahradia betónovou zámkovou dlažbou. Nasledovať bude obnova povrchu cesty. Na sídlisku Noviny opravia poškodené chodníky na Karpatskej ulici, chodníky dostanú novú betónovú dlažbu a nové obrubníky. Rekonštrukcia sa týka i chodníkov na Hurbanovej ulici pred garážami. Asfaltové povrchy chodníkov vymení mesto aj na uliciach Hanzlíkovská, Poľovnícka a Na Dolinách.



"Na Slnečnom námestí obnovíme nielen chodníky, ale aj cestu. Po rekonštrukcii plynovodu na Študentskej ulici sa postaráme o nové obrubníky a dlažbu. Nový asfaltový kryt bude mať aj ihrisko na Inoveckej ulici," doplnila Ságová.