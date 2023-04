Trenčín začal s výstavbou parkoviska pri železničnej stanici Zlatovce

Trenčín 28. apríla (TASR) – Trenčianska radnica začala s výstavbou záchytného parkoviska pri železničnej stanici v časti Zlatovce. Vznikne 56 nových parkovacích miest. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



"Pozemok s rozlohou 1680 štvorcových metrov patrí Železniciam SR. Mesto má s nimi podpísanú nájomnú zmluvu na 15 rokov s možnosťou jej predĺženia o ďalších päť rokov. Ročné nájomné je stanovené na 370 eur bez DPH," doplnila hovorkyňa s tým, že celkové náklady na výstavbu parkoviska budú 200.000 eur, hotové by malo byť do začiatku leta.



V prvej časti parkoviska budú podľa nej dve parkovacie stojiská pre osoby so zdravotným znevýhodnením, ďalej sa bude parkovať na pozdĺžnom parkovacom páse s ôsmimi parkovacími miestami. V druhej časti bude 46 parkovacích miest so šikmým státím. Súčasťou mestskej investičnej akcie bude aj prístrešok so stojanmi na bicykle.



"Ďalšie záchytné parkovacie miesta plánujeme Pod Sokolicami a v Biskupiciach. Tak, aby boli pokryté všetky mestské časti. Na Juhu už je záchytné parkovisko na Východnej ulici, kde sa dá bez úhrady zaparkovať na približne 250 miestach," uzavrela Ságová.