Trenčín začne na budúci rok rekonštruovať župný dom za 6,8 milióna eur

Trenčín 16. októbra (TASR) - Trenčianska radnica zrekonštruuje historickú budovu bývalého župného domu na Mierovom námestí. V budove sídli Trenčianske múzeum, ktoré sa musí do konca januára budúceho roka z budovy dočasne vysťahovať. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



V rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026 je na rekonštrukciu vyčlenených 6,8 milióna eur z eurofondov, finančná spoluúčasť mesta bude osem percent.



Pôjde o výmenu elektroinštalácie, sanáciu vlhkosti, opravu trhlín muriva, rekonštrukciu krovu a strechy a zväčšenie obytného priestoru v podkroví. Ak z tejto sumy nejaké peniaze zostanú, je možné, že ich radnica investuje do obnovy nádvoria alebo do fasády budovy.



"Plánované rekonštrukčné práce by sa mali realizovať v roku 2024, po ich ukončení sa počíta s návratom Trenčianskeho múzea späť do bývalého župného domu. Okrem múzea sa tu počíta aj s priestormi pre výstavy, workshopy a semináre," doplnila hovorkyňa.