< sekcia Ekonomika
Trenčín zaznamenal najväčší pokles cien bytov medzi krajskými mestami
Mediánové ceny dvojizbových bytov tu medzikvartálne klesli o päť percent, zatiaľ čo pri priestrannejších trojizbových bytoch je to o 4,6 percenta.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Slovenský realitný trh v krajských mestách ani zďaleka nespí, no rovnako tak neplatí, že by ceny rástli všade a za každých okolností. Trenčín zaznamenal najvýraznejší plošný pokles cien bytov spomedzi všetkých sledovaných lokalít. Informoval o tom v pondelok portál Nehnuteľnosti.sk v súvislosti s ponukovými mediánovými cenami dvojizbových a trojizbových bytov v krajských mestách v treťom kvartáli tohto roka.
„Mediánové ceny dvojizbových bytov tu medzikvartálne klesli o päť percent, zatiaľ čo pri priestrannejších trojizbových bytoch je to o 4,6 percenta,“ uviedol dátový expert portálu Branislav Boďa. Trenčín sa spomedzi krajských miest stáva v absolútnych číslach najdostupnejšou adresou pre mladé rodiny.
Bratislava naberá dych aj hlási mierne poklesy cien. Celkový priemer hlavného mesta ukázal medzikvartálne zlacnenie dvojizbových bytov o 2,1 percenta a trojizbových o 1,3 percenta. „Výrazný je najmä pohľad na najväčšie slovenské sídlisko v Petržalke a širšom okolí (okres Bratislava V), kde trojizbové byty zlacneli medzikvartálne o viac ako štyri percentá,“ podotkol Boďa.
Protichodný príbeh píšu Košice, a to konkrétne lukratívne centrum mesta - Košice I. Kým menšie dvojizbové byty tu oproti predchádzajúcemu štvrťroku zdraželi o takmer päť percent, trh s trojizbovými bytmi zažil v rovnakej lokalite najprudší voľný pád z celého Slovenska - ceny sa prepadli o 6,7 percenta.
Prešov ukázal presne opačný trend. Dvojizbové byty zlacneli o vyše dvoch percent, no trojizbové vystrelili o štyri percentá nahor, čo je najvyšší medzikvartálny rast v tomto segmente zo všetkých regiónov.
Najnovšie údaje portálu Nehnuteľnosti.sk ukázali aj to, že v niektorých mestách došlo ku stagnácii. Dvojizbový byt v Banskej Bystrici stál 175.000 eur rovnako na jar aj na jeseň. Trnava však žiadnu stagnáciu nepozná. Mesto, ktoré dlhodobo ťaží z dobrej polohy a napojenia na metropolu, potvrdilo pozíciu skokana. Dvojizbové byty tu medzikvartálne poskočili o takmer sedem percent, čo bol absolútne najvyšší nárast v rámci celého Slovenska.
„Mediánové ceny dvojizbových bytov tu medzikvartálne klesli o päť percent, zatiaľ čo pri priestrannejších trojizbových bytoch je to o 4,6 percenta,“ uviedol dátový expert portálu Branislav Boďa. Trenčín sa spomedzi krajských miest stáva v absolútnych číslach najdostupnejšou adresou pre mladé rodiny.
Bratislava naberá dych aj hlási mierne poklesy cien. Celkový priemer hlavného mesta ukázal medzikvartálne zlacnenie dvojizbových bytov o 2,1 percenta a trojizbových o 1,3 percenta. „Výrazný je najmä pohľad na najväčšie slovenské sídlisko v Petržalke a širšom okolí (okres Bratislava V), kde trojizbové byty zlacneli medzikvartálne o viac ako štyri percentá,“ podotkol Boďa.
Protichodný príbeh píšu Košice, a to konkrétne lukratívne centrum mesta - Košice I. Kým menšie dvojizbové byty tu oproti predchádzajúcemu štvrťroku zdraželi o takmer päť percent, trh s trojizbovými bytmi zažil v rovnakej lokalite najprudší voľný pád z celého Slovenska - ceny sa prepadli o 6,7 percenta.
Prešov ukázal presne opačný trend. Dvojizbové byty zlacneli o vyše dvoch percent, no trojizbové vystrelili o štyri percentá nahor, čo je najvyšší medzikvartálny rast v tomto segmente zo všetkých regiónov.
Najnovšie údaje portálu Nehnuteľnosti.sk ukázali aj to, že v niektorých mestách došlo ku stagnácii. Dvojizbový byt v Banskej Bystrici stál 175.000 eur rovnako na jar aj na jeseň. Trnava však žiadnu stagnáciu nepozná. Mesto, ktoré dlhodobo ťaží z dobrej polohy a napojenia na metropolu, potvrdilo pozíciu skokana. Dvojizbové byty tu medzikvartálne poskočili o takmer sedem percent, čo bol absolútne najvyšší nárast v rámci celého Slovenska.