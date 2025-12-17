< sekcia Ekonomika
Trenčín zrekonštruoval cesty a chodníky v troch mestských častiach
Autor TASR
Trenčín 17. decembra (TASR) - Trenčianska radnica ukončila rekonštrukciu ciest a chodníkov v mestských častiach Sever, Západ i Stred. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Vďaka mestskej investícii vo výške takmer 81.000 eur má nový asfaltový povrch 75-metrový úsek cesty na Veternej ulici v mestskej časti Stred. V mestskej časti Sever zrekonštruovali cestu ku prameňu kyselky v časti Kubrá.
„Na Staničnej ulici sme asfalt vymenili za zámkovú dlažbu na 130 metroch chodníka. Takúto obnovu sme v mestskej časti Západ urobili aj na menšej časti chodníka na Obchodnej ulici,“ doplnila hovorkyňa.
