Trenčín zrekonštruuje za viac ako 223.000 eur verejné toalety v centre
Obnova zahŕňa aj sanáciu vlhkosti, hydroizoláciu, elektroinštaláciu, rozvody vody, odvetrávanie i vykurovanie.
Autor TASR
Trenčín 11. augusta (TASR) - Trenčianska radnica v rámci rozsiahlej rekonštrukcie pešej zóny v centre mesta zmodernizuje počas najbližších dvoch mesiacov verejné toalety na Sládkovičovej ulici. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Po 20 rokoch je najvyšší čas dať verejným toaletám na Sládkovičovej ulici modernejší vzhľad a prispôsobiť ich aktuálnym požiadavkám. Mesto do celkového redizajnu ich interiéru investuje vyše 223.000 eur. Počas najbližších dvoch mesiacov budú preto domácim i návštevníkom Trenčína zdarma k dispozícii toalety v Centre rozvoja mesta (stavebný úrad) na Farskej ulici každý deň od 8.00 do 20.00 h,“ uviedla hovorkyňa.
Rekonštrukciou sa WC stanú samoobslužne otvorené, s obdobnou prevádzkou a s väčším zameraním na prezentáciu archeologického nálezu zvyškov opevnenia dolnej brány, ktorý sa nachádza v ich interiéri za sklenou stenou.
Obnova zahŕňa aj sanáciu vlhkosti, hydroizoláciu, elektroinštaláciu, rozvody vody, odvetrávanie i vykurovanie. V interiéri budú nové omietky, obklady, podlahová dlažba, sanitárna technika s príslušenstvom vrátane zrkadiel. Dispozícia interiéru zostane takmer rovnaká, zmenou bude elektronicky riadená a dohliadaná obsluha verejných WC.
