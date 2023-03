Trend dopytu po bývaní je o 65 % nižší než pred dvoma rokmi

Bratislava 30. marca (TASR) - Už trištvrte roka je dopyt po bývaní o 65 % nižší než v roku 2021, čo predstavuje nový normál, ktorý zodpovedá súčasnej situácii. Pričom približne 15 % developerských projektov predstavuje 75 % celého dopytu. Aj tieto informácie zazneli vo štvrtok na odbornej konferencii Realitné fórum - Jar 2023 v Bratislave.



"Aktuálne máme na trhu 90 projektov, z ktorých sa aktívne predáva 30, pričom 15 z nich je schopných stiahnuť 75 % celého dopytu," uviedol Filip Žoldák, spoluzakladajúci partner realitnej kancelárie Herrys. Počas prezentácie informoval, že podľa údajov sa cena prenájmov nehnuteľností od roku 2021 zvýšila o 30 %, pričom samotná ponuka bytov klesla o polovicu.



"Dnes sa predáva v nových projektoch približne 100 bytov mesačne, čo je približne polovica stavu v roku 2021. Tento klesajúci dopyt sme vnímali aj pred vojnou a pandémiou už od roku 2019, pričom so zníženou dostupnosťou bývania klesal aj dopyt," poznamenal Žoldák. Realitná kancelária Herrys taktiež reflektuje zvýšený dopyt po prenájmoch, najmä zo strany mladších ľudí, ktorí hľadajú štartovacie bývanie a hypotekárny úver by im aktuálne nebol schválený.



"Vnímame, že sa situácia na realitnom trhu výrazne zmenila. V priebehu minulého roka sme zaznamenali, že priemerný počet predaných bytov v novostavbách je okolo 65 bytov týždenne," uviedol Juraj Privrel, manažér spoločnosti ITB Development. Opísal, že počas minulého roka si vo svojej spoločnosti uvedomili, že aktuálna situácia na trhu nie je dočasná, ale ide o trend. "Týždenný predaj klesol zo 65 na 25 predaných bytov týždeň. Už trištvrte roka dopyt po bývaní je o 65 % nižší než v roku 2021, čo predstavuje nový normál zodpovedajúci súčasnej situácii," konštatoval Privrel.



Žoldák dodal, že od augusta 2022 cena bytov poklesla z pôvodných 4000 eur za štvorcový meter na 3700 eur za štvorcový meter. "Z hľadiska skladby klientov vidíme, že z trhu 'zmizli' investiční klienti, čo znamená, že menšie nehnuteľnosti sa predávajú omnoho menej ako byty určené na vlastné bývanie. To znamená, že typickým klientom je dnes klient, ktorý si zvyšuje svoj štandard, respektíve opak, sťahuje sa z väčšej do menšej nehnuteľnosti. Tých, ktorí kupovali jedno- až dvojizbové byty, je dnes oveľa menej než záujemcov o troj- a štvorizbové byty," uzavrel Žoldák.