Trend na Slovensku sa mení

ZWIRN OFFICE

Bratislava 3. novembra (OTS) - Kým historicky zvykli menšie aj väčšie firmy vlastniť svoje priestory, v posledných dvadsiatich rokoch prešli spoločnosti pôsobiace v administratíve na prenájom. Tento trend sa však aktuálne opäť začína meniť a dopyt po kúpe vlastných priestorov na podnikanie rastie. V neposlednom rade v dôsledku vysokej inflácie a rastúcich cien, ako aj zväčšujúcej sa ponuky.V podnikaní je osobný kontakt zo zákazníkmi enormne dôležitý a významnú úlohu hrajú kvalitné priestory. Povolania ako právnici, daňoví poradcovia či zubné kliniky potrebujú sídliť blízko svojich klientov. Okrem toho v lokalite, kde firma sídli, musí byť výborné dopravné napojenie a občianska vybavenosť. Len v takom prípade je štvrť dostatočne živá, a tým pádom zaujímavá pre najlepších zamestnancov.Ďalším kritériom, podľa ktorého si firmy dnes vyberajú to, kde budú mať kanceláriu, je kvalita priestorov. Ani umiestnenie v dobrej štvrti nepomôže, ak je samotná budova technicky zastaralá a vyzerá zle. Nič na situácii nemení ani fakt, ak má samotná firma svoje priestory na úrovni. Zákazníci sa danej adrese budú skôr vyhýbať. Kombináciu týchto podmienok spĺňa dnes len minimum budov. Ak takáto moderná budova vyrastie v dobrej a dostupnej štvrti, je o ňu veľký záujem. Príkladom je projekt kancelárskej budovy ZWIRN OFFICE , ktorú stavia fínsky developer YIT v blízkosti Nivy centra ako súčasť novej obytnej štvrte zasadenej do pôvodnej zástavby.hovoríBonusom pre firmy v ZWIRN OFFICE sú kancelárie s výhľadom na Bratislavský hrad.Mnohí odborníci na development potvrdzujú, že v poslednom období rastie dopyt po menších priestoroch. Je to trend, ktorý v zahraničí vidno už dlhšie, a to najmä v takzvaných zmiešaných štvrtiach kombinujúcich bývanie, kancelárske a retailové priestory, služby a kvalitné verejné priestory s možnosťou oddychu. O budovy v týchto štvrtiach rastie záujem aj na Slovensku. Možnosť kúpiť si aj menšiu plochu prináša firmám flexibilitu, aby si vyskladali svoje priestory podľa potreby. Napríklad v ZWIRN OFFICE sú dostupné kancelárske jednotky od 30 m2 a majitelia firiem si môžu bývanie kúpiť pár desiatok metrov od firemných priestorov.Firmy sa okrem dobrej polohy, ktorá je rozhodujúca pre klientov aj zamestnancov, rozhodujú pre kúpu firemných priestorov aj kvôli investícii. Ak má firma voľné financie, dokáže ich kúpou ochrániť pred znehodnotením infláciou tým, že profituje z rastu hodnoty nehnuteľnosti. Vzhľadom na vysoký dopyt po priestoroch a rastúce náklady je zrejmé, že ceny nehnuteľností vrátane kancelárskych budú rásť aj naďalej.V prospech podnikateľa hrá pri kúpe priestorov aj tzv. dvojitá daňová ochrana. Ide o kombináciu daňového odpisovania investície a úrokov, ktoré si firma takisto vie zahrnúť do nákladov. Navyše, výška nájmov bude v dôsledku inflácie v ďalších rokoch stúpať.vysvetľujeMimoriadne, skokovité zvýšenie nájmov zažili firmy v minulom roku v dôsledku zdraženia energií a kvôli pretrvávajúcej vysokej inflácii a rastúcim mzdovým nákladom je ďalšie zdražovanie nájmov len otázkou času. Firmy, ktoré nemajú zastropovanú cenu nájmu – a tých je drvivá väčšina – budú musieť za prenájom priestorov platiť stále viac. Tento fakt je ďalším dôvodom, prečo sa firmy obzerajú po kúpe priestorov na podnikanie.Skúsenosti z praxe potvrdzujú, že firmy presťahovaním do kvalitnejších priestorov zvyčajne dokážu získať lepších klientov a zákazky. Tento efekt poznajú firmy, ktoré pôvodné kancelárie vymenili za priestory vo vynovenej historickej budove Pradiareň 1900.hovorí, ktorá pomáha firmám hľadať inovatívne riešenia na ich biznisové výzvy. Priestory tejto firmy získali pred pár dňami cenu INSAID AWARDS 2023 za najlepší interiér pracoviska.dodáva, ktorá je súčasťou skupiny ZSE. Obaja zároveň potvrdzujú, že kvalitné priestory na dobrej adrese fungujú pre návrat ľudí do kancelárií či hľadanie nových talentov ako magnet.Zóna Nivy, pri ktorej vyrastá budova ZWIRN OFFICE , má vynikajúce dopravné napojenie vďaka autobusom, trolejbusom aj prímestskej doprave. Kombinácia s cyklocestami znamená najlepšiu dostupnosť v meste. V 15-minútovom dosahu od kancelárie – pešo či na bicykli – sa nachádza nielen bývanie, ale aj škola, škôlka, obchody, reštaurácie, kaviarne a ďalšia občianska vybavenosť. Ak majiteľ kancelárie pracuje aj býva v tejto štvrti, v praxi ušetrí ročne stovky hodín presunov medzi prácou a domovom. To je čas, ktorý môžu venovať svojej rodine či záujmom.hovoríKto sa rozhodne pre kúpu kancelárie v ZWIRN OFFICE , dostane od fínskeho YIT komplexný servis vrátane vyhľadania vhodného úveru.hovorí