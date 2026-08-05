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Medzinárodný kávový inštitút: Trend rastu cien kávy je dlhodobý
Za zdražovaním stoja najmä klimatická zmena, rastúce náklady pestovateľov, drahšia doprava a zvyšujúci sa dopyt po kvalitnejšej kávu.
Autor TASR
Bratislava 5. augusta (TASR) - Ceny kávy na svetových trhoch prudko rastú a podľa odborníkov ide o dlhodobý trend. Za zdražovaním stoja najmä klimatická zmena, rastúce náklady pestovateľov, drahšia doprava a zvyšujúci sa dopyt po kvalitnejšej kávu. Medzinárodný kávový inštitút (ICN) upozornil, že vyššie ceny budú novým štandardom aj v nasledujúcich rokoch a kvalitná káva sa postupne mení na remeselný produkt.
„Na kávu už nie je možné pozerať sa ako na lacnú komoditu. Jej cena odráža celý proces od pestovania na farme až po šálku v kaviarni. Klimatická zmena, rast cien energií, dopravy či spracovania a zároveň vyšší záujem o kvalitnú kávu spôsobujú, že udržať stabilné ceny je čoraz náročnejšie,“ uviedol Oldřich Holiš, prezident ICN.
Najväčšiu výzvu pre pestovateľov predstavuje klimatická zmena. Farmári sú nútení investovať do zavlažovacích systémov, ochrany pôdy alebo presúvať plantáže do vyšších nadmorských výšok. Tieto opatrenia síce chránia úrodu, no výrazne zvyšujú produkčné náklady.
Najdrahšou položkou pritom zostáva ľudská práca, ktorá tvorí 40 až 60 % všetkých nákladov farmy. Zvyšok predstavujú výdavky na hnojivá, zavlažovanie, certifikácie či logistiku, pričom ceny prepravy po pandémii vzrástli dvoj- až trojnásobne.
ICN predpokladá, že okrem samotného zdražovania nastanú na trhu dva hlavné trendy. Prvým je zmena gramáže balení, keďže výrobcovia môžu postupne prechádzať z kilogramových balení na menšie pri zachovaní podobnej predajnej ceny. Druhým trendom je prehlbovanie rozdielov v kvalite. Kým časť masových výrobcov môže reagovať úpravou receptúr a vyšším podielom lacnejších odrôd, remeselné pražiarne si plánujú zachovať kvalitu aj za cenu vyššej finálnej sumy pre zákazníka.
„Kvalitná káva sa stáva remeselným produktom s jasným pôvodom a pridanou hodnotou, podobne ako kvalitné víno, remeselné syry či čokoláda. V horizonte najbližších dvoch až piatich rokov preto očakávame pretrvávajúce vyššie ceny,“ dodal Holiš.
„Na kávu už nie je možné pozerať sa ako na lacnú komoditu. Jej cena odráža celý proces od pestovania na farme až po šálku v kaviarni. Klimatická zmena, rast cien energií, dopravy či spracovania a zároveň vyšší záujem o kvalitnú kávu spôsobujú, že udržať stabilné ceny je čoraz náročnejšie,“ uviedol Oldřich Holiš, prezident ICN.
Najväčšiu výzvu pre pestovateľov predstavuje klimatická zmena. Farmári sú nútení investovať do zavlažovacích systémov, ochrany pôdy alebo presúvať plantáže do vyšších nadmorských výšok. Tieto opatrenia síce chránia úrodu, no výrazne zvyšujú produkčné náklady.
Najdrahšou položkou pritom zostáva ľudská práca, ktorá tvorí 40 až 60 % všetkých nákladov farmy. Zvyšok predstavujú výdavky na hnojivá, zavlažovanie, certifikácie či logistiku, pričom ceny prepravy po pandémii vzrástli dvoj- až trojnásobne.
ICN predpokladá, že okrem samotného zdražovania nastanú na trhu dva hlavné trendy. Prvým je zmena gramáže balení, keďže výrobcovia môžu postupne prechádzať z kilogramových balení na menšie pri zachovaní podobnej predajnej ceny. Druhým trendom je prehlbovanie rozdielov v kvalite. Kým časť masových výrobcov môže reagovať úpravou receptúr a vyšším podielom lacnejších odrôd, remeselné pražiarne si plánujú zachovať kvalitu aj za cenu vyššej finálnej sumy pre zákazníka.
„Kvalitná káva sa stáva remeselným produktom s jasným pôvodom a pridanou hodnotou, podobne ako kvalitné víno, remeselné syry či čokoláda. V horizonte najbližších dvoch až piatich rokov preto očakávame pretrvávajúce vyššie ceny,“ dodal Holiš.