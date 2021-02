Trend refinancovania hypoték aj s výhodnejšími podmienkami pokračoval

Bratislava 1. februára (TASR) - Ľudia, ktorí si vybavili zmenu úverových podmienok, prípadne so svojou hypotékou prešli do inej banky, získali v minulom roku často výhodnejšie podmienky. Štvrtina zo všetkých minuloročných hypoték boli podľa štatistík Národnej banky Slovenska (NBS) refinancované staré úvery na nehnuteľnosti.



Boli zároveň lacnejšie ako hypotéky, ktoré si mali možnosť klienti zobrať napríklad pred tromi rokmi. Kým v novembri 2017 bol priemerný úrok na hypotékach na úrovni takmer dvoch percent ročne, vlani v novembri sa výraznejšie približoval k jednému percentu (1,26 %).



"Na jednej strane je to spôsobené jednorazovými akciami bánk. Dôvodom však bola vo viacerých prípadoch aj nevyhnutná konsolidácia úverov z dôvodu zhoršenia ekonomickej situácie ľudí," priblížila analytička Poštovej banky Jana Glasová.



"Pri refinancovaných úveroch majú klienti výhodu napríklad v tom, že si banka vie pozrieť ich históriu platobnej disciplíny. Pri zohľadňovaní rizikovosti klienta teda majú oproti novým klientom navrch. Rizikovosť pritom výrazne vplýva na výšku úrokovej sadzby a výrazne urýchľuje proces schvaľovania," doplnila hovorkyňa banky Lýdia Žáčková.



Ďalšou výhodou pri refinancovaní hypoték podľa nej zvykne byť výhodnejší pomer ceny nehnuteľnosti a výšky úveru. Zo starej pôžičky už totiž klient časť splatil a jeho nehnuteľnosť získala na hodnote, keďže ceny bývania na Slovensku stále rastú.



"Predpokladáme, že úrokové sadzby na úverovom trhu zostanú naďalej nízke, nakoľko na nulovej úrovni sa bude držať aj hlavná sadzba Európskej centrálnej banky. Okrem toho, aj program kvantitatívneho uvoľňovania bude tlačiť sadzby nadol," vysvetlila Glasová. Opačným smerom zase môže individuálne potlačiť sadzby riziková prirážka. Tá má v časoch krízy tendenciu rásť. Úroky na hypotékach môžu teda jednotlivo stúpnuť.