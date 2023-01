Trend slabej podpory registrácií nízkoemisných vozidiel pokračuje

Bratislava 17. januára (TASR) - Trend nedostatočnej podpory registrácií nízkoemisných vozidiel na Slovensku naďalej pokračuje. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii prezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Alexander Matušek. To podľa neho vyvoláva obavy, či Slovensko bude schopné splniť ciele, ktoré si spolu s ostatnými členskými štátmi EÚ stanovilo.



Spresnil, že na Slovensku je v súčasnosti registrovaných asi 9500 elektromobilov. "Ak do roku 2025 je cieľ 15 % čisto elektrických vozidiel, tak by sme museli na Slovensku mať 54.000 vozidiel, ktoré sú nabíjateľné. To znamená, že máme rozdiel 45.000 vozidiel. Ak by sme rozdiel voči cieľu chceli dohnať, tak by sme museli mesačne predávať 1200 čisto elektrických alebo plug-in hybridných vozidiel. Dnes predávame mesačne asi 450 takýchto vozidiel (250 elektrických a 200 plug-in hybridných)," informoval. To je podľa neho teda asi tretina žiadaného počtu.



Podobné zaostávanie sa podľa neho týka aj nabíjačiek pre elektromobily. "Dnes máme okolo 1450 nabíjačiek a 3800 nabíjačiek má štát postaviť z plánu obnovy. Zhodli sme sa na potrebe asi 5500 nabíjačiek v roku 2025," poznamenal. Ak plán obnovy bude fungovať a ak sa postavia, tak Slovensko bude mať podľa neho v roku 2025 potrebný počet nabíjacích staníc.



"V roku 2030 však bude potrebné mať asi 27.000 nabíjačiek. Budeme musieť teda za ďalších päť rokov postaviť štyrikrát toľko nabíjačiek, ako bude v roku 2025," upozornil Matušek.



Dodal, že v roku 2030 bude v predajniach automobilov v ponuke 70 % elektrických vozidiel. "A v roku 2035 budú mať autá so spaľovacím motorom stop. Pri slovenskej rýchlosti zavádzania elektromobility je to teda téma, o ktorej sa musíme rozprávať čím ďalej, tým viac a intenzívnejšie," podčiarkol.



V podpore zavádzania elektromobilov je podľa Matušeka SR v EÚ takmer najhoršie, je pred Estónskom. "V EÚ nás už preskočilo v podpore elektromobility aj Bulharsko," dodal prezident ZAP SR.



Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) v utorok informovala, že začiatkom tohto roka bolo na Slovensku k dispozícii 1483 verejných nabíjacích bodov pre elektromobily celkovo v 629 lokalitách. Medziročne sa tak počet verejných nabíjacích bodov zvýšil o 45 % a počet lokalít o 46 %.