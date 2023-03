Trend Technologies Slovakia bude firmou v Priemyselnom parku Martin 1

Martin 7. marca (TASR) – Trend Technologies Slovakia bude prvou spoločnosťou v Priemyselnom parku Martin 1, ktorého výstavbu spustili v utorok. Podľa konateľa spoločnosti Petra Lenčéša bude výrobná plocha v areáli priemyselného parku okolo 10.000 štvorcových metrov (m2) a kancelárske priestory 1500 m2.



Doplnil, že spoločnosť investuje v prvom roku sedem miliónov eur. "Ukončenie výstavby plánujeme už na konci tohto roka. Predpokladám, že presne o rok budeme inštalovať a spúšťať prvé stroje. Budú tam vstrekovacie lisy pre plasty, vysekávacie stroje na plechy, laserové pálenie, ohýbanie, zváranie, poloautomatizovaná lakovacia linka. Vďaka širokému portfóliu môžeme získavať nové zákazky, byť flexibilní, prispôsobovať sa. Momentálne sme dosiahli číslo 200 zamestnancov a nová hala nám umožní rozširovať sa. Odhadujem, že v najbližšej dobe budeme potrebovať 350 ľudí," uviedol Lenčéš.



Celá plocha po dokončení prvej fázy výstavby bude podľa technického zástupcu Priemyselného parku Martin 1 Milana Duhára približne 3,7 hektára. "Prvá budova bude Trend Technologies Slovakia. Mali by sme končiť v decembri tohto roka. Ďalšia etapa by mala byť hotová do dvoch rokov. A prvá fáza, aby bolo toto územie zastavané, je do piatich rokov," priblížil.



Primátor Martina Ján Danko ocenil, že súkromný sektor výrazne investuje a podporuje rozvoj regiónu. "Občania musia byť povďační za to, že vyrastú ďalšie priestory pre rozvoj. Bude tu priestor pre zamestnanosť a pre mňa, ako pre primátora, prísun daní do mestskej kasy," skonštatoval.



Spoločnosť Trend Technologies Slovakia pôsobí v regióne Turca 15 rokov. V roku 2019 sa stala súčasťou americko–írskej skupiny Trend Technologies, ktorá má 10 výrobných závodov v deviatich krajinách. Na troch kontinentoch zamestnáva spolu vyše 3500 ľudí. V rámci martinského závodu je výroba rozdelená na tri samostatné divízie. Ide o sériovú výrobu v oblasti lisovania kovov, sériové vstrekovanie plastov a výrobu a montáž plechových zostáv s rôznou povrchovou úpravou.