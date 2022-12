Trend zvyšujúceho sa záujmu o morské ryby na vianočnom stole pokračuje

Považská Bystrica 20. decembra (TASR) – Najpredávanejšou rybou na predvianočnom trhu je na Slovensku stále kapor. Pokračuje však niekoľkoročný trend zvyšujúceho sa záujmu o morské a cudzokrajné ryby. Pre TASR to povedal ichtyológ a predajca rýb Peter Marták.



"Klasicky veľký záujem je o lososa a tresku, ľudia sa začínajú v poslednom čase zaujímať aj o africkú rybu tilapia. Niektorí 'fajnšmekri' si kupujú aj tuniaky, pražmy, kambaly či mečúňa. Objemom je to však okrajová časť sortimentu," doplnil Marták.



Nákup vianočných kaprov si podľa neho v tomto roku ľudia nenechali na poslednú chvíľu, kupujú si ich už dlhší čas pred Vianocami.



"Každý rok je iný. Vždy sa najviac kaprov kupovalo posledné dni pred Vianocami. Tento rok začali ľudia kapry nakupovať skôr, kupujú menej, ale dlhší čas. Otázne je, ako to bude posledné dva – tri dni pred Vianocami. Pri veľkom nápore sa môže stať, že ryba bude nedostatková. Nie preto, lebo by ryby neboli, ale preto, lebo technicky sa nedá zvládnuť dodávka a predaj veľkého množstva rýb v krátkom čase," skonštatoval Marták.



Dlhoročný predajca rýb zareagoval aj na iniciatívu neziskovej organizácie snažiacej sa obmedziť predaj vianočných kaprov pre nevyhovujúce podmienky pri transporte, manipulácii a predaji.



"Svojím spôsobom sa im nečudujem. Bohužiaľ, sú aj predajcovia, ktorí ryby v kadiach doslova trápia, nie je tam prekysličovanie, kapry sa dusia a ryba ja naozaj v strese. Ak by mali predajcovia trochu viac úcty k tým zvieratám, tak si myslím, že s predajom by nemal byť problém," zdôraznil Marták.