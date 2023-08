ÚHP: Tretí blok Mochoviec stavali 36 rokov, zdržanie nie je výnimočné

Bratislava 17. augusta (TASR) - Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) nepovažuje predĺženie výstavby tretieho bloku Jadrovej elektrárne (JE) Mochovce za výnimočný prípad. Jeho výstavba bola spustená v roku 1987, pričom k sieti bol pripojený až tento rok a v plnej prevádzke bude od októbra. Spolu so štvrtým blokom, ktorý sa k sieti pripojí pravdepodobne až v roku 2025, bol plánovaný rozpočet prekročený o 80 %, uviedol ÚHP na sociálnej sieti.



"Jadrové elektrárne sú konzistentne stavané s časovým a finančným sklzom, Mochovce teda nie sú žiadnou výnimkou. Z 53 reaktorov na celom svete, ktoré boli v roku 2022 vo výstavbe, za pôvodným plánom zaostáva 26, čiže takmer polovica. Niektoré z nich na dokončenie čakajú aj tri desaťročia," uviedol ÚHP. Podľa útvaru je časté aj mimoriadne predražovanie. "Príkladom je reaktor vo francúzskom Flamanville, ktorý už teraz stojí trikrát viac ako bol pôvodný rozpočet a stále nie je dokončený," dodal Útvar.



Výstavba jadrových elektrární je podľa ÚHP neefektívna aj pre nedostatok skúseností. V súčasnosti je prakticky nemožné nájsť skúsených dodávateľov. "Jedným z dôvodov je takmer úplné ukončenie výstavby jadrových reaktorov v 90. rokoch v západnej Európe aj v USA. Mnohé komponenty preto nespĺňajú prísne technické normy a musia sa niekoľkokrát prerábať," priblížil ÚHP.



Časové sklzy však vznikajú aj pre zlé plánovanie a neistú politickú podporu. "Ak sú politické podmienky priaznivé, projekty sa rozbiehajú prirýchlo, aby ich ďalšia vláda nestihla zastaviť. Niektoré zdroje naznačujú, že napríklad v prípade britskej elektrárne Hinkley Point C to mohlo znamenať vyjednanie nevýhodnej zmluvy s dodávateľom. Výsledkom sú vysoké garantované ceny elektriny z tejto elektrárne. Zaplatia ich britské domácnosti vo vyšších cenách elektriny, pričom odhady hovoria celkovo o desiatkach miliárd eur," uviedol ÚHP.



Pri výstavbe jadrových reaktorov sa Slovensko podľa ÚHP bude musieť spoliehať na iné krajiny a ich skúsenosti, preto by slovenská národná stratégia mala byť mala byť kompatibilná s európskou. "Rozhodnutia týkajúce sa výstavby by nemali podliehať krátkodobým vplyvom či politickej situácii. Čiastočne tomu pomôže dlhodobá národná stratégia, ktorá zaručí dostatok času na plánovanie," dodal ÚHP.



Pri zvažovaní výstavby nových elektrární treba podľa ÚHP brať do úvahy aj alternatívy jadrovej energetiky. "Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry je dnes produkcia elektriny z vetra (33 amerických dolárov, respektíve 30,31 eura za megawatthodinu) a slnka (48 USD za megawatthodinu) už výrazne lacnejšia než jadrová energia (69 USD za megawatthodinu)," uzavrel ÚHP.







(1 EUR = 1,0916 USD)