Tretí najlepší január pre Boeing v histórii: Dodal až 46 strojov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Boeing svojimi januárovými dodávkami zároveň vysoko prekonal objem dodávok konkurenčného európskeho Airbusu.

Autor TASR
Chicago 11. februára (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing dodal v prvom mesiaci tohto roka zákazníkom 46 strojov. Bol to tretí najlepší január v histórii spoločnosti. Informovala o tom agentúra Reuters.

Objem dodávok bol síce slabší než v decembri, napriek tomu je to pre firmu úspešný mesiac, keďže december je zvyčajne mesiacom, v ktorom Boeing realizuje najvyšší počet dodávok. V decembri dodala spoločnosť zákazníkom celkovo 63 lietadiel.

Boeing svojimi januárovými dodávkami zároveň vysoko prekonal objem dodávok konkurenčného európskeho Airbusu. Ten v prvom mesiaci roka dodal zákazníkom iba 19 lietadiel.
