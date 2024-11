Tretí ročník biznis konferencie V4 sa uskutoční 14. novembra

Bratislava 5. novembra (TASR) - Tretí ročník biznis konferencie krajín V4 sa uskutoční 14. novembra v Budapešti. Kľúčovými témami tohtoročnej konferencie Visegrad 4 Business budú umelá inteligencia, zelená ekonomika či vesmírny priemysel. O svoje skúsenosti sa s odborným publikom podelia aj ženy manažérky z riadiacich pozícií v rôznych odvetviach. Informoval o tom predseda Rady slovenských exportérov (RSE) Lukáš Parízek.



"Je pre nás kľúčové poukázať na spoločné témy a výzvy, pred ktorými stoja podnikatelia z V4. Cezhraničná susedská spolupráca v oblasti ekonomiky a obchodu je to, čo nás konštantne spája bez ohľadu na to, či žijeme v pokojnom období, alebo čelíme ekonomickým a bezpečnostným krízam," uviedol Parízek, ktorý je zakladateľom konferencie Visegrad 4 Business.



Spresnil, že konferencia s mottom "V4 budúcnosti" plánuje hostiť 14. novembra v Budapešti tri stovky účastníkov z Maďarska, Česka, Poľska a Slovenska. Konferenciu s úvodným príhovorom otvoria minister zahraničných vecí a obchodu Maďarska Péter Szijjártó a slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD).



Toto kľúčové biznis fórum sa podľa Parízeka v uplynulých rokoch úspešne zorganizovalo v Bratislave a Prahe za účasti viac ako 500 hostí zo súkromného a verejného sektora vrátane diplomatických misií. Odborníci z rôznych odvetví diskutovali o témach ako post-pandemická obnova, energetická bezpečnosť, logistika a konektivita, obnova Ukrajiny, kybernetický priemysel či otázky rodinného biznisu.



Parízek dodal, že konferenciu Visegrad 4 Business organizujú spoločne od roku 2022 štyri podnikateľské organizácie z regiónu V4, a to RSE, česká Asociácia exportérov, klub maďarských podnikateľov MAPI Klub a poľské Ekonomické fórum.