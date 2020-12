Tretí sektor dostane dve percentá dane najneskôr vo februári 2021

Bratislava 3. decembra (TASR) – Lehota na podanie vyhlásení o poukázaní dvoch alebo troch percent dane z príjmu zamestnancami uplynula v tomto roku z dôvodu pandémie nového koronavírusu ku koncu novembra. Finančná správa (FS) SR do štvrtka spracovala 482.406 vyhlásení a na účty neziskových organizácií, nadácií a občianskych združení poukázala 43,3 milióna eur. Suma sa pravdepodobne zvýši, keďže FS v spracúvaní pokračuje. Tretí sektor získa tieto peniaze najneskôr do konca januára budúceho roka z podaných daňových priznaní a do konca februára budúceho roka z podaných vyhlásení zamestnancov, informovala FS.



"Každý občan či živnostník, ktorý podal daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019, bol oprávnený v ňom vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky dvoch percent sa má poukázať ním určenej organizácii. Mohol poukázať aj tri percentá, ak v roku 2019 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín," uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská. V takomto prípade bol však daňovník povinný doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Fyzická osoba mohla darovať dve alebo tri percentá len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej tri eurá.



Doterajšia výška podielu dane je zatiaľ medziročne nižšia o 30 miliónov eur. V roku 2019 darovalo 905.640 daňovníkov sumu viac ako 72 miliónov eur spolu 15.590 prijímateľom.