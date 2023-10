Tretí sektor získal tento rok vďaka 2 % z daní zatiaľ 94 miliónov eur

Bratislava 6. októbra (TASR) - Neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám darovali tento rok zo svojich zaplatených daní z príjmov státisíce fyzických a právnických osôb výrazne viac ako vlani. Finančná správa spracovala zatiaľ viac ako 980.000 vyhlásení. Príjemcovia na základe nich dostali doteraz takmer 94 miliónov eur, čo medziročne predstavuje nárast o približne 11 miliónov eur.



"V porovnateľnom období minulého roka darovalo podiel zo zaplatených daní za zdaňovacie obdobie 2021 spolu 930.041 daňovníkov, ktorí prijímateľom poukázali 82,68 milióna eur," vyčíslila hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.



Finančná správa bude aj naďalej pokračovať v spracovávaní vyhlásení, ktoré sú súčasťou daňových priznaní s predĺženou lehotou. Poukázaná suma sa tak bude do konca roka ešte zvyšovať. Možnosť darovať 2 % zo svojich daní totiž mali aj daňovníci, ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do konca septembra.



Správcovia dane poukazujú podiel zaplatenej dane prijímateľom, ktorí sú pre príslušný rok uvedení v zozname Notárskej komory SR. Tento zoznam je verejne dostupný na internetovej stránke www.notar.sk, ako aj na portáli finančnej správy. V tomto roku je registrovaných 18.363 subjektov.



"Kompletné vyhodnotenie spracovania asignácie dane zverejňuje finančná správa vždy do konca januára. Počas januára zároveň zasiela neziskovým organizáciám, ktoré dostali peniaze od daňovníkov, oznam o darcoch v prípade, ak daňovník v podanom vyhlásení vyznačil svoj súhlas so zaslaním týchto údajov prijímateľovi," doplnila Rybanská. Súhlas daňovníka umožňuje oznámiť jeho základné údaje bez výšky darovanej sumy.