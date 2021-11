Tretí termín otvorenia logistického centra C&A je na jar 2022

Trnava 7. novembra (TASR) – Na jar 2022 presúva spoločnosť C&A otvorenie svojho centrálneho logistického a distribučného centra v Trnave, ktorým by mala zásobovať pobočky v deviatich krajinách obchodného regiónu centrálnej a východnej Európy. Ako pre TASR uviedla Hana Mayerová z tlačového oddelenia módneho koncernu, spustenie prevádzky sa posunulo pre interné organizačné zmeny.



Podľa pôvodných plánov spoločnosti malo byť distribučné centrum pre Rakúsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Českú republiku, Maďarsko, Poľsko a Slovensko spustené už na jar 2019. Na jeseň toho roku spoločnosť ohlásila posunutie termínu na začiatok roka 2020, čo ovplyvnili najmä vysoké nároky na technológie. Medzitým sa zmenila ohlásená výmera areálu v CTParku Trnava z pôvodných 50.000 štvorcových metrov (m2), o ktorých spoločnosť v začiatku informovala, na aktuálnych 30.000 m2. Počet plánovaných zamestnancov z 350 klesol na 250.



„Momentálne sa sústreďujeme na ich nábor, počet by sme radi dosiahli počas budúceho roka,“ uviedla Mayerová. Časť zo zamestnancov sa podľa predchádzajúcich vyjadrení spoločnosti mala presunúť do Trnavy z distribučného centra v Novom Meste nad Váhom, ktoré tým malo zaniknúť.