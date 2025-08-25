< sekcia Ekonomika
Tretia dm predajňa v srdci Zemplína
Nová predajňa dm drogerie markt v Michalovciach pri otvorení podporila detský Park prírodozvedkov.
Autor OTS
• Tretiu predajňu dm drogerie markt nájdu obyvatelia Michaloviec a okolia v ATRIUM shopping center na Obchodnej 6
• dm pri tejto príležitosti darovala 3 893 € na Park prírodozvedkov, v ktorom budú deti spoznávať prírodu
Michalovce 25. augusta (OTS) - dm drogerie markt otvorila v srdci Zemplína už tretiu predajňu. Michalovčania ju nájdu v novootvorenom ATRIUM shopping center na Obchodnej 6. Tak, ako vždy, aj tentoraz je otvorenie novej predajne dm spojené s podporou užitočného komunitného projektu. dm darovala časť obratu z otvorenia novej predajne na vybudovanie Parku prírodozvedkov, ktorý miestnym školákom a deťom umožní spoznávať prírodu a učiť sa pod holým nebom.
M. Mikušová, regionálna manažérka dm, A. Pencáková, vedúca novej predajne a A. Fedorová, konateľka OZ Za poznaním pri preberaní šekuFoto: dm
Symbolický šek so sumou 3 893 € odovzdala regionálna manažérka Mária Mikušová a vedúca novej dm predajne Alena Pencáková konateľke občianskeho združenia Za poznaním Anne Fedorovej. „Otvorenie každej novej predajne dm je spojené s podporou lokálneho projektu a komunity. Pri príležitosti otvorenia už tretej filiálky v Michalovciach putuje tentoraz podpora občianskemu združeniu Za poznaním, ktoré v rámci projektu Školy pod nebom vybuduje pre školákov a deti Park prírodozvedkov. Teší nás, že aj s pomocou našich zákazníkov môžeme po celom Slovensku pomáhať lokálnym projektom, ktoré zlepšujú život ľudí. Či už sú to obnovy parkov a záhrad, podpora škôl, budovanie náučných ekochodníkov či pomoc zariadeniam pre ľudí so zdravotným znevýhodnením,“ povedala Mária Mikušová, regionálna manažérka dm drogerie markt.
dm dáva na podporu lokálnych projektov 30 % obratu z prvého dňa novo otvorených predajní. Od roku 2023 takto pomohla 18 projektom za takmer 90 000 €. „Vážime si, že dm už tradične podporuje užitočné komunitné projekty. Aj vďaka podpore dm budeme môcť pre deti z Michaloviec a okolia vybudovať Park prírodozvedkov, v ktorom sa naučia spoznávať prírodu a pochopia dôležitosť jej ochrany a udržateľnosti. Veríme, že ak deti vyrastajú v prostredí, v ktorom si vážia ľudí aj prírodu, bude svet lepší,“ uviedla Anna Fedorová z OZ Za poznaním. Vďaka podpore od dm občianske združenie zorganizuje podujatia, do ktorých zapojí deti a rodiny z marginalizovaných komunít v Michalovciach. Spolu vytvoria komunitný park úžitkových stromov, rastlín a záhonov, ktoré budú slúžiť na voľnočasové a vzdelávacie aktivity miestnej školy aj rodičov.
Podpora OZ Za poznaním, ktoré v rámci projektu Školy pod nebom vybuduje Park prírodozvedkovFoto: dm
dm drogerie markt je významná medzinárodná maloobchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom drogériového tovaru, parfumérie, výrobkov z oblasti zdravia a wellness. Na Slovensku spoločnosť otvorila prvú pobočku v roku 1995, aktuálne ich má 162. Vo svojich predajniach, v dm dialogicu a v centrálnom sklade zamestnáva spolu 2 801 spolupracovníkov. dm drogerie markt prevádzkuje svoje filiálky celkovo v 14 krajinách – v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, Chorvátsku, Slovinsku, Taliansku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, Rumunsku, Bulharsku, Macedónsku, Poľsku a na Slovensku. Slogan „Tu som človekom, tu nakupujem“ vypovedá o filozofii spoločnosti, pre ktorú je zákazník na prvom mieste.
