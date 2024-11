Tretie kolo rokovaní medzi odbormi a vedením neprinieslo výsledok

Wolfsburg 22. novembra (TASR) - Tretie kolo rokovaní medzi vedením nemeckého automobilového gigantu Volkswagen (VW) a zástupcami zamestnancov sa vo štvrtok (21. 11.) skončilo bez výsledku. Oznámil to predstaviteľ odborov Thorsten Gröger. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Odborový zväz IG Metall sa teraz pripravuje na možný decembrový štrajk, uviedol Gröger po piatich hodinách rozhovorov. Povedal však tiež, že pokrok je stále možné dosiahnuť, aj keď rozdiely v názoroch označil za "obrovské".



Obe strany sa najbližšie stretnú 9. decembra. Odbory pritom plánujú podľa Grögera zvolať štrajky v závodoch VW od 1. decembra, keď má vypršať povinné obdobie pracovného pokoja, ktoré zakazuje štrajky počas rokovaní.



Vo štvrtok, keď odboroví lídri rokovali s vedením spoločnosti vo Wolfsburgu, tam protestovali tisíce nahnevaných pracovníkov automobilky proti možnému zatváraniu závodov. Podľa IG Metall sa do protestov zapojilo viac ako 7000 zamestnancov zo všetkých závodov VW v Nemecku.



Volkswagen, najväčší európsky výrobca automobilov, sa zmieta v hlbokej kríze. Manažment pohrozil možným zatváraním závodov a hromadným prepúšťaním v snahe drasticky znížiť náklady na pracovnú silu v krajine. Vedenie údajne požaduje tiež plošné zníženie platov zamestnancov VW o 10 %.



Lídri odborov zase hrozia protestnými akciami a varujú, že by to mohol byť bezprecedentný boj proti akémukoľvek pokusu presadiť takéto úspory na úkor pracovníkov.



"Toto je len predzvesť toho, čo sa stane od decembra, ak spoločnosť nebude brať naše konkrétne návrhy riešení vážne," povedala predsedníčka podnikovej rady VW Daniela Cavallová po štvrtkových protestoch vo Wolfsburgu.



Gröger a Cavallová predložili návrh, podľa ktorého sa zamestnanci vzdajú zvyšovania platov a budú súhlasiť s flexibilitou pri skrátení pracovného času v nemeckých závodoch VW výmenou za ochranu pracovných miest. Tento balík by podľa nich ušetril spoločnosti približne 1,5 miliardy eur. Ale aj vedúci pracovníci vo Volkswagene budú musieť súhlasiť s tým, že sa zrieknu bonusov a rovnako sa budú musieť vzdať zvýšenia miezd.



Vedenie VW reagovalo na návrh s opatrnosťou a skepticizmom, ale naznačilo otvorenosť k rozhovorom. Spoločnosť uviedla, že je naďalej odhodlaná dosiahnuť ciele v oblasti šetrenia nákladov.



Značka VW je hlavnou dcérskou spoločnosťou koncernu Volkswagen, ktorý vlastní tiež značky Audi, Porsche, Seat, Škoda a Scania. Výsledky základnej značky VW však zaostávajú za ostatnými značkami v portfóliu VW Group. Vedúci pracovníci uviedli, že VW zápasí s vysokými mzdovými nákladmi, nadmernou výrobnou kapacitou a ťažkosťami pri prechode na elektrické vozidlá.



Opatrenia na znižovanie nákladov majú do roku 2026 zabezpečiť návrat k ziskovosti, ktorá je potrebná na financovanie investícií vrátane nových elektrických modelov.



Spoločnosť nedávno naznačila otvorenosť riešeniam, ktoré nezahŕňajú zatváranie závodov a hromadné prepúšťanie v Nemecku, ale iba v prípade, ak to umožní Volkswagenu dosiahnuť ciele v oblasti znižovania nákladov.