Tretiemu sektoru poslala finančná správa na účty takmer 70 mil. eur

Bratislava 19. novembra (TASR) - Finančná správa zaslala na účty neziskových organizácií, občianskych združení a nadácií k začiatku novembra takmer 70 miliónov eur. Ide o financie, ktoré im poukázali fyzické a právnické osoby ako 2 % zo svojich zaplatených daní z príjmov.



"Vďaka elektronizácii procesov na finančnej správe sme do začiatku tohto mesiaca spracovali viac ako 906.000 vyhlásení, čo je o 50.000 viac ako v celom minulom roku," uviedla hovorkyňa správy Ivana Skokanová.



Hoci už v tomto období štatistické údaje vykazujú rekordné sumy, výška darovaných financií sa bude pravdepodobne ešte zvyšovať. Ročný prehľad prijímateľov, ktorým boli poskytnuté podiely zaplatenej dane v roku 2019 a informácie o sume poskytnutej jednotlivým prijímateľom, zverejní finančná správa do konca januára 2020. Počas januára zároveň zašle neziskovým organizáciám, ktoré dostali peniaze od daňovníkov, oznam o darcoch v prípade, ak daňovník v podanom vyhlásení vyznačil svoj súhlas so zaslaním týchto údajov prijímateľovi. Súhlas daňovníka umožňuje finančnej správe oznámiť jeho základné údaje bez výšky darovanej sumy.



Zdroje pre neziskový sektor z podielu z dane z príjmov každoročne rastú práve vďaka zvyšujúcemu sa počtu daňovníkov, ktorí chcú svoje 2 % z dane z príjmov darovať. Minulý rok získal tretí sektor 68 miliónov eur a podiel zo zaplatených daní darovalo 850.000 daňovníkov. V roku 2017 získal tretí sektor celkove 64 miliónov eur. Podporiť činnosť týchto subjektov sa vtedy rozhodlo viac ako 800.000 daňovníkov. V roku 2016 využilo právo použiť určitú časť zaplatenej dane z príjmov na osobitné účely približne 740.000 daňovníkov a celková suma bola 61,6 milióna eur. V roku 2015 ich bolo približne 680.000, tretiemu sektoru bola rozdelená suma takmer 57 miliónov eur.