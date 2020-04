Tretina britských domácností bude pre vírus asi potrebovať pomoc štátu

Londýn 22. apríla (TASR) - Tretina britských domácností bude v dôsledku pandémie nového koronavírusu pravdepodobne potrebovať v najbližších troch mesiacoch pomoc štátu. Poukázal na to prieskum spoločnosti Kantar, ktorý tak naznačil rastúci pesimizmus, čo sa týka ekonomickej situácie a istoty zamestnania.



Podľa spoločnosti približne 44 % zamestnaných Britov uviedlo, že už nemajú takú istotu zamestnania ako pred 12 mesiacmi. To je najvyššie percento od začatia zverejňovania príslušných prieskumov v auguste 2011.



Od konca marca, keď boli zavedené karanténne opatrenia, klesla prudko aj dôvera v ďalší vývoj britskej ekonomiky. Napriek tomu väčšina Britov je presvedčená, že Londýn zvláda krízu dobre. Približne 60 % z anketovaných uviedlo, že "vláda rieši krízu dosť dobre, alebo veľmi dobre," čo prispelo k zvýšeniu popularity Konzervatívnej strany premiéra Borisa Johnsona na 54 %. To je o štyri percentuálne body viac než v marci. Opačný názor má približne 30 % opýtaných.



Ešte výraznejšiu podporu má intervencia štátu. Zhruba 84 % anketovaných súhlasí s tým, aby štát pomohol ľuďom a firmám poškodených krízou, bez ohľadu na to, koľko to bude stáť. Okrem toho, približne 33 % domácností uviedlo, že v nasledujúcich troch mesiacoch bude túto pomoc pravdepodobne potrebovať. Na prieskume sa zúčastnilo 1118 ľudí, pričom sa uskutočnil od 16. do 20. apríla.