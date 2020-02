Tretina ľudí považuje šetrenie v dnešnej dobe za mimoriadne dôležité

Bratislava 26. februára (TASR) - Tretina Slovákov považuje šetrenie za mimoriadne dôležité, najmä v súčasnej dobe. Podľa aktuálneho prieskumu Slovenskej sporiteľne sa obávajú ďalšieho vývoja v ekonomike, čo môže neskôr okresať ich príjmy. Šetrenie nepovažujú za potrebné len tri percentá opýtaných.



Podľa analytičky sporiteľne Lenky Buchlákovej najlepší čas, kedy začať, je čím skôr, resp. hneď teraz. Každoročne je dobré prehodnotiť sporenie a navýšiť ho minimálne o výšku inflácie, v prípade sporenia na bývanie o výšku nárastu cien nehnuteľností. Napríklad v poslednom roku rástli ceny nehnuteľností o približne 7,5 %.



Podľa nej sporiť je potrebné na začiatku mesiaca – ideálne trvalým príkazom. V prípade kúpy nehnuteľnosti je dobré si stanoviť časový horizont, v ktorom si ju záujemca chce kúpiť. Ak je horizont pre kúpu nehnuteľnosti krátky (3 až 5 rokov), je dobré ukladať peniaze bezpečne do sporenia, prípadne sporenie kombinovať s konzervatívnejšími pravidelnými investíciami. Pri dlhých horizontoch (napríklad bývanie pre deti) je dobré zvážiť pravidelné investovanie do dynamickejších produktov – napríklad akciové zmiešané fondy, ktoré majú v dlhodobom horizonte potenciál pre vyššie zhodnotenie. Okrem samotného sporenia na bývanie je dobré si sporiť aj na rezervu, kvôli neočakávaným výdavkom. Celkové sporenie by malo predstavovať aspoň 10 % príjmu.



Mnohí Slováci myslia čoraz viac aj na šetrenie na dôchodok. Vo veku 20 až 35 rokov vo všeobecnosti platí, že čím skôr začnú riešiť budúci dôchodok, tým je to výhodnejšie. Mladý človek má na výber z viacerých možností. Druhý pilier počas sporiacej fázy prostriedky akumuluje a zhodnocuje investovaním na finančných trhoch na rozdiel od I. piliera, kde žiadne zhodnotenie neexistuje.



Prostriedky na osobnom dôchodkovom účte sú vlastníctvom klienta, a teda v prípade jeho úmrtia sú vyplatené pozostalým (oprávneným osobám). Ďalšie výhody 2. piliera spočívajú v možnosti výbere investičnej stratégie, výbere samotnej DSS, človek má prehľad o nasporených prostriedkoch. Druhý pilier si je možné uzavrieť len do 35. roku života.



"Tretí pilier je ďalšia možnosť, ako sa zabezpečiť na dôchodok. V prípade, že sa chceme zabezpečiť na starobu a súčasne chceme mať finančnú istotu pre prípad neočakávaných životných situácií, akými sú napríklad úraz alebo choroba, odporúčam životné poistenie," doplnila analytička. Tento produkt je alternatívou dlhodobého zhodnocovania (či už prostredníctvom garantovanej technickej úrokovej miery resp. v investičných fondoch) a spája v sebe sporenie na dôchodok a krytie rizík.