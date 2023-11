Tretina nemeckých firiem v zahraničí plánuje zvýšiť investície

Berlín 7. novembra (TASR) - Tretina nemeckých spoločností pôsobiacich v zahraničí plánuje v nasledujúcich dvanástich mesiacoch zvýšiť svoje investície mimo Nemecka. Najmä v USA a Indii sú očakávania pozitívne a v poslednom období sa mierne zlepšili, oznámila v utorok Nemecká priemyselná a obchodná komora (DIHK). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V Európe a Číne sa podnikateľské očakávania zhoršili, uviedla DIHK na základe aktuálneho prieskumu. Ešte pred niekoľkými mesiacmi boli veľké očakávania, že ukončenie obmedzení súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu povedie v Číne k výraznému oživeniu, čo sa však nestalo a spotrebiteľský dopyt v krajine zostáva viac-menej na dne, uviedol predstaviteľ DIHK Volker Treier.



Na druhej strane v Indii spotrebiteľský dopyt aj vďaka mladej populácii rastie, čo vidno na nákupoch automobilov alebo elektroniky. India tiež vo veľkom investuje do infraštruktúry, pravidelne sa tam uvádzajú do prevádzky nové železničné trate a budujú nové letiská, uviedol Stefan Halusa, výkonný riaditeľ miestnej pobočky DIHK.



"Pokiaľ ide o hľadanie doplnku k Číne z hľadiska veľkosti trhu a jeho potenciálu, India je určite jednou z krajín, na ktoré by sa spoločnosti mali zamerať v prvom rade," dodal Halusa.



Celkovo 22 % z 3600 nemeckých spoločností, ktoré sa zúčastnili na zahraničnom prieskume DIHK, očakáva zlepšenie hospodárskej situácie v mieste svojho pôsobenia. Zhoršenie predpokladá 28 %.