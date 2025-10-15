< sekcia Ekonomika
Tretina Slovákov je v práci spokojná. Toto ich najčastejšie trápi
Dobré vzťahy a príjemná atmosféra na pracovisku sú podľa spoločností podstatným faktorom aj pri snahe firiem prilákať zamestnancov späť do kancelárií.
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Na spokojnosť zamestnancov majú najväčší vplyv dobré vzťahy, férové podmienky a odmeňovanie či kvalitný nadriadený. Na pracovisku oceňujú aj poriadok, no prekáža im hluk. Spokojná a motivovaná je na Slovensku tretina zamestnancov. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spoločností Alma Career a CBRE.
Dobré vzťahy a príjemná atmosféra na pracovisku sú podľa spoločností podstatným faktorom aj pri snahe firiem prilákať zamestnancov späť do kancelárií. Na pracovisku zamestnanci najviac oceňujú dostatok svetla, poriadok, čistotu, usporiadanie kancelárie, priestory na pracovné stretnutia a kuchynku s priestorom na jedenie. Možnosť pracovať aspoň časť týždňa z domu už väčšina z nich považuje za samozrejmosť, platí to najmä pre mladých ľudí, ktorí vstupujú na pracovný trh.
Na dobré prepojenie pracovného a súkromného života zamestnancov vplýva flexibilný pracovný čas, zodpovedajúce finančné ohodnotenie a možnosť práce z domu. Na pracovisku najčastejšie vnímajú ľudia za nepríjemnú vysokú mieru hluku, ďalej nedostatok súkromia, chýbajúce priestory na relax alebo na sústredenie či nevyhovujúcu teplotu v kanceláriách.
Niekedy však aj drobné úpravy môžu podľa spoločností zmeniť to, ako sa ľudia cítia v práci. Nie však každý zamestnávateľ má prostriedky na to, aby mal vo svojich priestoroch hernú miestnosť alebo relaxačný priestor. V prípade, že veľká časť ľudí pracuje aspoň časť týždňa na diaľku, tak nie je potrebné podľa spoločností držať veľké množstvo pevných pracovných miest, ale skôr to ponúka príležitosť na lepšie usporiadanie kancelárskych priestorov. Firmy tak môžu prejsť na zdieľané miesta a ušetrený priestor upraviť na menšie zasadačky, miestnosti na sústredenie či oddych od okolitého hluku.
