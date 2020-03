Tretinu pracovných pozícií môže najbližšie roky nahradiť robotizácia

Bratislava 12. marca (TASR) – Zhruba tretinu súčasných pracovných pozícií na Slovensku by podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) mala v najbližších rokoch nahradiť robotizácia. Vyplýva to zo štúdie s názvom Manuál pre firmy na zavedenie umelej inteligencie, ktorú si objednal Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).



Odborníci odhadujú, že celosvetovo automatizácia nahradí od deväť do 47 % pracovnej sily. Poradenská spoločnosť McKinsey predpokladá, že od roku 2030 roboty nahradia zhruba 800 miliónov pracovníkov po celom svete.



V slovenskom meradle sú podľa autorov štúdie niektoré regióny ohrozené automatizáciou len v malej miere. Sú to tie, kde žijú ľudia s vyšším vzdelaním, viacerí pracujú v službách a sú urbanizovanejšie. Najviac ohrozených pozícií je na západe krajiny, a to zhruba 40 %.



Štúdia poukazuje na fakt, že kým predchádzajúcim generáciám vystačili získané zručnosti v škole na 26 rokov, v súčasnosti je to len 4,5 roka. Asi 65 % detí nastupujúcich do základných škôl bude mať pracovné miesta, ktoré ešte neexistujú. Vzdelávanie by sa malo podľa odborníkov prispôsobiť z „prenosu vedomostí“ na „učenie sa pre seba“.



Podľa predikcií odborníkov sa rýchlo zautomatizujú a v podstate úplne zaniknú pracovné miesta, ktoré zahŕňajú rutinné činnosti v predvídateľnom prostredí. Naopak, ťažko automatizovateľné budú pracovné pozície, ktoré si vyžadujú interakciu s ľuďmi a využitie sociálnej inteligencie.



Najohrozenejšími pracovnými pozíciami podľa štúdie sú montážnici, telemarketéri, skladníci, pokladníci, pekári, vodiči nákladných áut, prekladatelia či taxikári.



Menej ohrozené profesie sú asistenti, poradcovia, účtovníci či daňoví kontrolóri – tieto profesie budú v budúcnosti potrebovať menej pracovníkov, odsúdené na zánik však nie sú.



Najmenej ohrozené sú povolania, ako učiteľ, zdravotná sestra, lekár, zubár, vedec, podnikateľ, programátor, inžinier, sociálny pracovník, umelec, kaderník či fyzioterapeut.



V mnohých prípadoch podľa štúdie samotné profesie nezaniknú, ale výrazne sa zmení ich pracovná činnosť. Napríklad rádiológovi, ktorý analyzuje lekárske snímky, bude pomáhať systém schopný vyhodnotiť milióny snímok pacientov. Výsledok však podpíše rádiológ. Vo finančnom sektore zase môže pomáhať brokerom algoritmus umelej inteligencie, ktorý vyhodnotí výsledky analýz a prijme strategické investičné rozhodnutia. Samotné rozhodnutie však nakoniec urobí správca fondu.