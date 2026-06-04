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Tretinu zamestnancov tvoria Rómovia
Popradský závod Beko Manufacturing ukazuje, ako môže fungovať moderná európska výroba.
Autor OTS
Poprad 4. júna (OTS) - Zatiaľ čo časť priemyselných firiem v Európe čelí nedostatku pracovnej sily, závod Beko Manufacturing Slovakia v Poprade stavia na inom modeli. Viac než 30 % zamestnancov tu tvoria ľudia rómskeho pôvodu. Priemerná dĺžka zamestnania vo výrobnom závode dosahuje 16 rokov. Popradský závod tak ukazuje, ako môžu dlhodobé investície do ľudí, prevádzkovej stability a zodpovedného prístupu k zamestnancom podporovať udržateľnú výrobu v Európe.
Poprad je dnes jediným závodom skupiny Beko v Európe, kde sa vyrábajú práčky plnené zhora aj spredu. Skupina Beko Europe bude v tomto roku postupne uvádzať novú generáciu práčok plnených zhora pre značky Beko, Whirlpool a Indesit, pričom ich výroba vzniká práve v popradskom závode. Nová generácia nadväzuje na dlhodobo úspešný produktový rad, ktorý sa pravidelne umiestňuje na popredných priečkach ocenenia Produkt roka pre Slovenskú republiku.
Na Slovensku zostáva zamestnávanie Rómov jedným z najväčších nevyužitých potenciálov trhu práce. Bez práce je približne 100-tisíc Rómov v produktívnom veku a ich šanca získať zamestnanie je výrazne nižšia než u nerómskych uchádzačov s porovnateľným vzdelaním. Takmer polovica Rómov starších ako 16 rokov je nezamestnaná a len približne každý piaty uvádza zamestnanie alebo živnosť ako svoju hlavnú ekonomickú aktivitu.
„Stabilita našich tímov stojí na prepracovanom systéme školení a individuálnom prístupe ku každému uchádzačovi aj zamestnancovi. Vidíme, že ak ľudia dostanú férové podmienky a dlhodobú perspektívu, premieta sa to do lojality, nízkej fluktuácie aj spoľahlivého výrobného výkonu. Práve to nám umožňuje kombinovať konkurencieschopnosť s prístupom zameraným na človeka,” vysvetľuje Michal Major, Poprad Site Director spoločnosti Beko Manufacturing Slovakia.
Michal Major, Poprad Site Director spoločnosti Beko Manufacturing Slovakia
Súčasťou závodu sú dve interné tréningové centrá. Uchádzači si v nich môžu ešte pred nástupom prakticky vyskúšať konkrétne výrobné činnosti a firma zároveň overí ich manuálnu zručnosť aj vhodnosť na danú pozíciu.
„Druhé adaptačné centrum nám pomáha urýchliť zaškolenie nových operátorov a zároveň znižovať chybovosť vo výrobe. Súčasní zamestnanci si tu zároveň rozširujú svoje kompetencie, vďaka čomu dokážeme pružnejšie reagovať na aktuálne potreby výroby a efektívnejšie pracovať s tímami,” hovorí Jaroslav Grygar, Senior HR Manager spoločnosti Beko Manufacturing Slovakia a ďalej spresňuje: „Vďaka širšej kvalifikácii interných tímov dokážeme väčšiu časť sezónnych výkyvov pokrývať vlastnými zamestnancami a znižovať závislosť od dočasných externých kapacít.”
Jaroslav Grygar, Senior HR Manager spoločnosti Beko Manufacturing Slovakia
Popradský závod neodmysliteľne patrí k priemyselnej histórii Slovenska aj bývalého Československa. Nadväzuje na tradíciu značky Tatramat, ktorá bola desaťročia symbolom výroby domácich spotrebičov pod Tatrami. „Po Nežnej revolúcii sa jedným zo symbolických akcionárov spoločnosti stal dokonca Václav Havel, čo pomohlo posilniť dôveru investorov v období zásadnej transformácie,” dodáva Major.
Do roku 2025 závod fungoval pod spoločnosťou Whirlpool, keď sa stal súčasťou spoločnosti Beko Europe. V tom istom roku dosiahol míľnik 45 miliónov vyrobených práčok. Výroba v Poprade dnes ukazuje, že dlhodobé investície do ľudí, zručností a prevádzkovej stability môžu byť významnou konkurenčnou výhodou európskeho priemyslu.
Za svoj prístup k inkluzívnemu zamestnávaniu získala spoločnosť viacero domácich aj medzinárodných ocenení vrátane ceny Via Bona Slovakia za zodpovedné podnikanie a ocenenia U.S. Secretary of State’s Award for Corporate Excellence. Spoločnosť bola taktiež ocenená Cenou za etiku v podnikaní Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
Dlhodobé zameranie závodu na inkluzívne zamestnávanie teraz získava uznanie aj v Českej republike, kde Beko Manufacturing Slovakia získalo ocenenie Voice of Diversity Award v rámci Cien Charty diverzity, nad ktorými prevzal záštitu prezident Českej republiky Petr Pavel. Ocenenie vyzdvihuje inšpiratívne iniciatívy, projekty a dlhodobý prínos v oblasti diverzity a inklúzie na trhu práce.
Poprad je dnes jediným závodom skupiny Beko v Európe, kde sa vyrábajú práčky plnené zhora aj spredu. Skupina Beko Europe bude v tomto roku postupne uvádzať novú generáciu práčok plnených zhora pre značky Beko, Whirlpool a Indesit, pričom ich výroba vzniká práve v popradskom závode. Nová generácia nadväzuje na dlhodobo úspešný produktový rad, ktorý sa pravidelne umiestňuje na popredných priečkach ocenenia Produkt roka pre Slovenskú republiku.
Rómska menšina ako príležitosť
Na Slovensku zostáva zamestnávanie Rómov jedným z najväčších nevyužitých potenciálov trhu práce. Bez práce je približne 100-tisíc Rómov v produktívnom veku a ich šanca získať zamestnanie je výrazne nižšia než u nerómskych uchádzačov s porovnateľným vzdelaním. Takmer polovica Rómov starších ako 16 rokov je nezamestnaná a len približne každý piaty uvádza zamestnanie alebo živnosť ako svoju hlavnú ekonomickú aktivitu.
„Stabilita našich tímov stojí na prepracovanom systéme školení a individuálnom prístupe ku každému uchádzačovi aj zamestnancovi. Vidíme, že ak ľudia dostanú férové podmienky a dlhodobú perspektívu, premieta sa to do lojality, nízkej fluktuácie aj spoľahlivého výrobného výkonu. Práve to nám umožňuje kombinovať konkurencieschopnosť s prístupom zameraným na človeka,” vysvetľuje Michal Major, Poprad Site Director spoločnosti Beko Manufacturing Slovakia.
Michal Major, Poprad Site Director spoločnosti Beko Manufacturing Slovakia
Uchádzači si prácu vyskúšajú ešte pred nástupom
Súčasťou závodu sú dve interné tréningové centrá. Uchádzači si v nich môžu ešte pred nástupom prakticky vyskúšať konkrétne výrobné činnosti a firma zároveň overí ich manuálnu zručnosť aj vhodnosť na danú pozíciu.
„Druhé adaptačné centrum nám pomáha urýchliť zaškolenie nových operátorov a zároveň znižovať chybovosť vo výrobe. Súčasní zamestnanci si tu zároveň rozširujú svoje kompetencie, vďaka čomu dokážeme pružnejšie reagovať na aktuálne potreby výroby a efektívnejšie pracovať s tímami,” hovorí Jaroslav Grygar, Senior HR Manager spoločnosti Beko Manufacturing Slovakia a ďalej spresňuje: „Vďaka širšej kvalifikácii interných tímov dokážeme väčšiu časť sezónnych výkyvov pokrývať vlastnými zamestnancami a znižovať závislosť od dočasných externých kapacít.”
Jaroslav Grygar, Senior HR Manager spoločnosti Beko Manufacturing Slovakia
Závod nadväzuje na tradíciu Tatramatu
Popradský závod neodmysliteľne patrí k priemyselnej histórii Slovenska aj bývalého Československa. Nadväzuje na tradíciu značky Tatramat, ktorá bola desaťročia symbolom výroby domácich spotrebičov pod Tatrami. „Po Nežnej revolúcii sa jedným zo symbolických akcionárov spoločnosti stal dokonca Václav Havel, čo pomohlo posilniť dôveru investorov v období zásadnej transformácie,” dodáva Major.
Do roku 2025 závod fungoval pod spoločnosťou Whirlpool, keď sa stal súčasťou spoločnosti Beko Europe. V tom istom roku dosiahol míľnik 45 miliónov vyrobených práčok. Výroba v Poprade dnes ukazuje, že dlhodobé investície do ľudí, zručností a prevádzkovej stability môžu byť významnou konkurenčnou výhodou európskeho priemyslu.
Ocenenia za zodpovedné podnikanie
Za svoj prístup k inkluzívnemu zamestnávaniu získala spoločnosť viacero domácich aj medzinárodných ocenení vrátane ceny Via Bona Slovakia za zodpovedné podnikanie a ocenenia U.S. Secretary of State’s Award for Corporate Excellence. Spoločnosť bola taktiež ocenená Cenou za etiku v podnikaní Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
Dlhodobé zameranie závodu na inkluzívne zamestnávanie teraz získava uznanie aj v Českej republike, kde Beko Manufacturing Slovakia získalo ocenenie Voice of Diversity Award v rámci Cien Charty diverzity, nad ktorými prevzal záštitu prezident Českej republiky Petr Pavel. Ocenenie vyzdvihuje inšpiratívne iniciatívy, projekty a dlhodobý prínos v oblasti diverzity a inklúzie na trhu práce.