Trh aktuálne počíta s tým, že Fed tento rok zníži sadzby len raz

Washington 10. januára (TASR) - Trh aktuálne počíta s tým, že americká centrálna banka (Fed) v tomto roku uvoľní menovú politiku len raz. K poklesu očakávaní týkajúcich sa znižovania sadzieb prispela správa z trhu práce v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Obchodníci aktuálne prognózujú, že Fed počká počká s ďalším znížením úrokových sadzieb minimálne do júna, a potom ich konca roka sadzby už neklesnú. Ešte pred piatkovým zverejnením správy o decembrovom vývoji na trhu práce v USA obchodníci počítali s uvoľnením menovej politiky už v máji, a potom ešte s jedným do konca roka.



V Spojených štátoch sa v decembri vytvorilo výrazne viac pracovných miest, než sa očakávalo, a miera nezamestnanosti klesla. Mimo poľnohospodárstva vzniklo 256.000 pracovných miest po 212.000 v novembri, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali len so 165.000 novými pracovnými miestami. Miera nezamestnanosti sa znížila na 4,1 % z novembrových 4,2 %.