Trh logistických a priemyselných nehnuteľností mal silný úvod roka
Miera neobsadenosti v prvom štvrťroku mierne vzrástla na 8,12 %, čo je medzikvartálne viac o 31 bázických bodov.
Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - Slovenský trh priemyselných a logistických nehnuteľností zaznamenal silný úvod roka 2026. Celková prenájmová aktivita dosiahla v prvom štvrťroku približne 136.000 štvorcových metrov (m2), čo je medziročne viac o 47 %. Čistá nájomná aktivita s približne 59.000 m2 vzrástla o 35 %. Vyplýva to z kvartálnej analýzy realitno-poradenskej spoločnosti CBRE Slovensko.
Najväčšiu časť transakcií tvorili renegociácie, ktoré predstavovali 53 % všetkých prenájmov. Pred-prenájmy dosiahli 26 %, nové nájmy 16 %, krátkodobé prenájmy 4 % a expanzie 1 %. Z regionálneho pohľadu dominovalo širšie okolie Bratislavy so 72 % celkovej prenájmovej aktivity. Nasledovalo západné Slovensko s 22 % a východné Slovensko so 6-percentným podielom.
Najvyšší podiel na prenájmovej aktivite bol v prvom štvrťroku v automobilovom sektore s 31 % celkového dopytu. Poskytovatelia logistických služieb predstavovali 30 %, e-commerce 17 %, maloobchod 11 % a výroba 10 %. Ostatné sektory tvorili približne 1 % trhu.
„Slovenský industriálny trh pokračuje v stabilnom raste, pričom dopyt ostáva diverzifikovaný naprieč viacerými sektormi. Významnú úlohu naďalej zohrávajú renegociácie existujúcich nájomných zmlúv, čo odráža stabilitu trhu,“ uviedol riaditeľ oddelenia prenájmu industriálnych a logistických nehnuteľností v CBRE Slovensko Andrej Jančovic.
Miera neobsadenosti v prvom štvrťroku mierne vzrástla na 8,12 %, čo je medzikvartálne viac o 31 bázických bodov. Najvyššia miera neobsadenosti bola na západnom Slovensku s 10,27 %, nasledovalo stredné Slovensko s 9,83 % a širšie okolie Bratislavy so 6,92 %. Najnižšia miera neobsadenosti bola na východnom Slovensku s 2,66 %.
V prvom štvrťroku pribudlo približne 83.000 m2 nových priestorov. Aktuálne je vo výstavbe približne 178.000 m2 nových priestorov, pričom všetky projekty by mali byť dokončené ešte v priebehu roka 2026.
„Celková rozloha moderných industriálnych nehnuteľností na Slovensku dosahuje už 4,87 milióna m2. Stabilná developerská aktivita naznačuje, že ponuka industriálnych a logistických priestorov sa bude vplyvom pretrvávajúceho dopytu naďalej rozširovať,“ dodal Jančovic.
Najvyššie dosahované nájomné (prime rent) sa medzikvartálne stabilizovalo na úrovni 5,95 eura za m2 na mesiac, medziročne vzrástlo o 3 %. Priemerné nájomné mierne kleslo na 4,55 eura za m2 na mesiac, čo je medziročne o 6 % menej. Naďalej pretrvávajú výrazné medziregionálne rozdiely v úrovni dosahovaného nájomného. Investičný výnos (prime yield) si medzikvartálne aj medziročne udržal stabilnú úroveň 6,25 %.
CBRE pôsobí na Slovensku od roku 2001, má viac ako 300 zamestnancov v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. V súčasnosti manažuje na Slovensku viac ako 900.000 m2 priestorov v 63 komerčných objektoch.
