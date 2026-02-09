< sekcia Ekonomika
Trh na volebné víťazstvo Takaičiovej zareagoval prudkým rastom
Hlavný tokijský index Nikkei 225 po otvorení obchodovania na burze za dvadsať minúť vzrástol o 2872,56 bodu čiže o 5,29 % na 57.126,24 bodu.
Autor TASR
Tokio 9. februára (TASR) - Japonský akciový trh v pondelok na drvivé volebné víťazstvo vládnucej strany japonskej premiérky Sanae Takaičiovej zareagoval prudkým rastom. Hlavný tokijský index Nikkei 225 po otvorení obchodovania na burze za dvadsať minúť vzrástol o 2872,56 bodu čiže o 5,29 % na 57.126,24 bodu. Prvýkrát tak prekonal hranicu 57.000 bodov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Takaičiovej Liberálnodemokratická strana (LDP) získala v 465-člennej dolnej komore parlamentu historickú dvojtretinovú väčšinu. Stala sa prvou stranou v povojnovom Japonsku, ktorej sa to podarilo. Táto väčšina umožní schvaľovať legislatívu, aj keby ju horná komora odmietla.
Takaičiová, ktorá sa koncom októbra stala prvou japonskou premiérkou, je známa agresívnou fiškálnou politikou, ktorú investori privítali.
