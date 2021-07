Trh práce na Slovensku sa podľa premiéra postupne zotavuje

Bratislava 21. júla (TASR) - Trh práce na Slovensku sa postupne zotavuje. Uviedol to v stredu pred rokovaním vlády premiér Eduard Heger (OĽANO) v súvislosti s poklesom nezamestnanosti v júni 2021.



"Dosahujeme najlepší výsledok v tomto polroku, a to je 7,76 % evidovanej nezamestnanosti. Máme za sebou náročný pandemický rok. S pandémiou sme ešte neskončili, pretože v Európe je stále prítomný delta variant," priblížil predseda vlády za účasti ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina). Nezamestnanosť sa vláde podľa neho podarilo držať pod kontrolou počas celej pandémie vďaka veľmi silnej pomoci.







Podčiarkol, že vláde záleží na pracovných miestach, čo dokazuje aj výška štátnej pomoci na úrovni takmer 2 miliardy eur. "Tú sme poskytli prostredníctvom troch nástrojov, a to Prvá pomoc, Prvá pomoc plus a Prvá pomoc plus plus na to, aby sme ochránili pracovné miesta. Spomínaná suma je bezprecedentná a vďaka nej mohli podnikatelia chrániť svoje pracovné miesta," upozornil Heger.



Na tretiu vlnu pandémie je štát podľa premiéra pripravený. "Verím, že tretiu vlnu zvládneme," vyhlásil.



Podľa Krajniaka v tomto roku napriek pandémii bolo nahlásených iba 4300 pracovných miest v hromadných prepúšťaniach, kde ľudia mali prísť o prácu. "Z toho sa nám dve tretiny podarilo odvrátiť, čiže reálne došlo k prepusteniu iba 1535 ľudí, a to vďaka zavedeným fungujúcim opatreniam," povedal minister práce. Rastie podľa jeho slov počet dostupných pracovných miest.



"Tak, ako sme dokázali zvládnuť predchádzajúce vlny pandémie, tak sme pripravení poskytnúť pomoc a opatrenia, aby sme dokázali zvládnuť akúkoľvek ďalšiu vlnu, aby nám nezamestnanosť nestúpala, práve, naopak, aby zamestnanosť stúpala," doplnil Krajniak.