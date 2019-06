PRIESKUM: Trh práce potrebuje znížiť náročnosť podnikania

Ľudia na slovenskom trhu práce by tiež potrebovali vylepšiť svoje jazykové znalosti.

Bratislava 15. júna (TASR) - Na slovenskom trhu práce je stále čo zlepšovať. Hoci je pre investorov atraktívny pre nízke náklady na podnikanie a kvalifikovaných ľudí, problémom zostáva nerovné zapojenie žien, práca "načierno", ale aj slabšia znalosť jazykov. Ukázal to prieskum spoločnosti Manpower Group.



Slovensko sa v prieskume Total Workforce Index umiestnilo na 40. mieste zo 75 skúmaných krajín. V regióne Európa, Stredný východ a Afrika (EMEA) je Slovensko na 24. mieste. To podľa Manpower Group ukazuje, že je potrebné prijímať ďalšie opatrenia, aby sa stal slovenský trh práce atraktívnejší.



Z hľadiska atraktivity sa na popredných priečkach umiestnil Hongkong, Nový Zéland, Singapur, USA, Veľká Británia a Írsko. V rámci EMEA majú najlepšie trhy práce Británia, Írsko, Estónsko, Spojené arabské emiráty a Izrael. "Slovensko je preferovanou destináciou pre zahraničné automobilové spoločnosti, podobne ako Rumunsko, Turecko, Srbsko, Bulharsko, Maroko alebo Tunisko. Tieto krajiny vynikajú aj vyššou dostupnosťou flexibilnej pracovnej sily. Nájdeme tu však aj veľký podiel neformálnej pracovnej sily," upozornila generálna manažérka Manpower Group Slovensko Zuzana Rumiz.



Ľudia na slovenskom trhu práce by tiež potrebovali vylepšiť svoje jazykové znalosti. "Anglicky sa dohovorí 26 % zamestnancov. V porovnaní s 90 % ľudí v Holandsku, 73 % v Rakúsku alebo 56 % v Nemecku je to obrovský hendikep, pretože v súčasnosti je angličtina požadovaná asi u 30 % pozícií, ktoré sú inzerované na pracovných portáloch," vysvetlila Rumiz.



Ďalším faktorom obmedzujúcim pracovný trh je nerovné zapojenie žien. Podľa Svetového ekonomického fóra je Slovensko v tomto smere na 74. mieste vo svete. Hoci na vysokej škole študuje viac žien než mužov, v rovnosti zárobkov je SR na 117. mieste a v zapojení sa do politických funkcií na 89. mieste zo 144 hodnotených krajín.



Legislatívna a inštitucionálna regulácia zamestnávania je na Slovensku na priemernej svetovej úrovni. Prostredie však nie je ani zďaleka také priaznivé pre firmy ako v Dánsku, Rakúsku alebo v USA. Dôležitým momentom pri podnikaní je aj dĺžka výpovednej lehoty zamestnancov. V tomto smere má Slovensko silnú ochranu zamestnancov, ktorá však podľa Manpower Group môže brzdiť tvorbu nových pracovných miest, najmä v malých a stredných firmách.



Prieskum tiež ukázal, že produktivita je na Slovensku na pomerne dobrej úrovni, mierne ju zhoršuje menej efektívne fungovanie trhu práce a nízka počítačová gramotnosť.



Nákladovosť podnikania ovplyvňuje zásadne mzdová úroveň, a to hlavne v prevádzkach s vysokým podielom mzdových nákladov na celkových nákladoch. V tomto je Nemecko, Rakúsko a USA na trojnásobnej úrovni v porovnaní so Slovenskom. Naopak, v porovnaní s Bulharskom, Rumunskom a Ukrajinou je na tom Slovensko lepšie.



Atraktivita slovenského trhu práce spočíva v kombinácii relatívne nízkych nákladov podnikania a vysokej kvalifikačnej úrovne obyvateľov. "Mohlo by sa vytvoriť oveľa lepšie prostredie pre podnikanie a dobre platených pracovných miest, ak sa SR zameria na ďalšie znižovanie náročnosti podnikania, podporu flexibility a alternatívnych úväzkov, rozvoj dopravnej infraštruktúry, potieranie šedej ekonomiky a neformálneho pracovného trhu, vytváranie prostredia vo firmách a verejnom sektore, ktoré bude viac rešpektovať individuálne potreby ľudí. Či už ide o ŤZP, absolventov alebo mamičky s deťmi," dodala Rumiz.