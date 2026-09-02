< sekcia Ekonomika
Trh práce sa mení, popri technológiách rozhodnú aj mäkké zručnosti
Pracovný trh čakajú výrazné zmeny a do roku 2030 bude až 59 % svetovej pracovnej sily potrebovať rekvalifikáciu.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Pracovný trh čakajú výrazné zmeny a do roku 2030 bude až 59 % svetovej pracovnej sily potrebovať rekvalifikáciu. Prudký rozvoj technológií a umelej inteligencie (AI) si vyžaduje nielen digitálne zručnosti, ale predovšetkým silné ľudské kompetencie, ako sú kritické myslenie, flexibilita či schopnosť spolupracovať, teda takzvané mäkké zručnosti. Vyplýva to z mapovania Aliancie inovátorov vo vzdelávaní Eduvalue.
Pracovný trh už v najbližších rokoch zasiahnu technologické zmeny. Podľa Svetového ekonomického fóra Future of Jobs Report 2025 sa do roku 2030 obmení až 39 % zručností, ktoré sú v súčasnosti využívané. Zatiaľ čo dopyt po technológiách ako AI, dáta či kyberbezpečnosť prudko rastie, pre zamestnávateľov sú rovnako kľúčové mäkké zručnosti. Najžiadanejšími sa stávajú analytické myslenie s podielom 69 %, odolnosť a flexibilita so 67 %, kreatívne myslenie dosahujúce 57 %, motivácia s 52 % a empatia s 50 %.
„Deti budú potrebovať rozumieť informáciám, kriticky nad nimi premýšľať, vedieť spolupracovať, učiť sa nové veci a reagovať na zmenu. Preto sa potrebujeme pozerať nielen na to, čo mladých ľudí učíme, ale aj na to, aké schopnosti v nich ako spoločnosť systematicky rozvíjame,“ informoval riaditeľ Aliancie inovátorov vo vzdelávaní Eduvalue Tomáš Hasala.
Nástup umelej inteligencie nevyžaduje len technologické vzdelávanie, ale aj rozvoj ľudských kompetencií. Do roku 2030 bude podľa aliancie popri AI a dátach najrýchlejšie rásť význam kreativity, odolnosti, flexibility a celoživotného učenia.
Technológie a mäkké zručnosti sa navzájom dopĺňajú, mladí ľudia budú musieť dokázať s AI pracovať, no zároveň aj kriticky vyhodnocovať jej výstupy, tvorivo myslieť a rozhodovať v zložitých situáciách. Sociálne a emocionálne schopnosti (ako zvládanie stresu či spolupráca) nie sú len doplnkom, ale základným predpokladom úspechu v štúdiu, práci aj osobnom živote.
Pracovný trh už v najbližších rokoch zasiahnu technologické zmeny. Podľa Svetového ekonomického fóra Future of Jobs Report 2025 sa do roku 2030 obmení až 39 % zručností, ktoré sú v súčasnosti využívané. Zatiaľ čo dopyt po technológiách ako AI, dáta či kyberbezpečnosť prudko rastie, pre zamestnávateľov sú rovnako kľúčové mäkké zručnosti. Najžiadanejšími sa stávajú analytické myslenie s podielom 69 %, odolnosť a flexibilita so 67 %, kreatívne myslenie dosahujúce 57 %, motivácia s 52 % a empatia s 50 %.
„Deti budú potrebovať rozumieť informáciám, kriticky nad nimi premýšľať, vedieť spolupracovať, učiť sa nové veci a reagovať na zmenu. Preto sa potrebujeme pozerať nielen na to, čo mladých ľudí učíme, ale aj na to, aké schopnosti v nich ako spoločnosť systematicky rozvíjame,“ informoval riaditeľ Aliancie inovátorov vo vzdelávaní Eduvalue Tomáš Hasala.
Nástup umelej inteligencie nevyžaduje len technologické vzdelávanie, ale aj rozvoj ľudských kompetencií. Do roku 2030 bude podľa aliancie popri AI a dátach najrýchlejšie rásť význam kreativity, odolnosti, flexibility a celoživotného učenia.
Technológie a mäkké zručnosti sa navzájom dopĺňajú, mladí ľudia budú musieť dokázať s AI pracovať, no zároveň aj kriticky vyhodnocovať jej výstupy, tvorivo myslieť a rozhodovať v zložitých situáciách. Sociálne a emocionálne schopnosti (ako zvládanie stresu či spolupráca) nie sú len doplnkom, ale základným predpokladom úspechu v štúdiu, práci aj osobnom živote.