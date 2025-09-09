< sekcia Ekonomika
Trh práce v USA bol v roku 2024 slabší, ako sa predpokladalo
Autor TASR
Washington 9. septembra (TASR) - Americká ekonomika vytvorila za 12 mesiacov do konca marca 2025 menej nových pracovných miest, ako signalizovali pôvodné údaje. To zvyšuje obavy o jej zdravie. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.
Ministerstvo práce v USA vydáva každý rok tzv. referenčné revízie. Ich cieľom je lepšie zohľadniť nové podniky a tie, ktoré ukončili svoju činnosť. Čísla zverejnené v utorok sú predbežné. Konečné revízie budú zverejnené vo februári 2026. Podľa prvej revízie údajov zamestnávatelia v USA pridali od apríla 2024 do marca konca 2025 o 911.000 pracovných miest menej, ako sa pôvodne uvádzalo.
Takmer všetky sektory vytvorili menej nových pracovných miest, ako naznačili pôvodné odhady, pričom najprudšie revízie nadol boli v odvetví voľného času a pohostinstva (-176.000), profesionálnych a podnikových služieb (-158.000), maloobchodu (-126.000) a veľkoobchodu (-110.300).
Revízia zachytáva rozdiel medzi dvoma nezávisle zostavenými ukazovateľmi zamestnanosti, pričom každý z nich má odlišné zdroje chýb.
Rok predtým predbežné údaje ukázali revíziu nadol o 818.000 pracovných miest. Vtedajší prezidentský kandidát Donald Trump pritom vyhlásil, že čísla boli zmanipulované s cieľom zakryť ekonomickú slabosť a pomôcť demokratom vo voľbách v roku 2024. Nevysvetlil však, prečo vláda zverejnila revidované čísla dva a pol mesiaca predtým, ako voliči išli k urnám.
Najnovšie údaje tak naznačujú, že americký trh práce sa v sledovanom období oslabil viac, ako sa pôvodne predpokladalo.
Správa prichádza po tom, ako ministerstvo v piatok (5. 9.) oznámilo, že ekonomika v auguste vytvorila iba 22.000 nových pracovných miest. Tento výsledok prehĺbil obavy, že nevyspytateľná hospodárska politika prezidenta Donalda Trumpa vrátane masívnych a nepredvídateľných ciel priniesla toľko neistoty, že sa podniky zdráhajú prijímať nových ľudí.
Revízia pravdepodobne zvýši tlak na Federálny rezervný systém, aby na svojom zasadnutí koncom tohto mesiaca znížil úrokové sadzby, aby ekonomiku oživil.
