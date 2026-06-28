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Trh práce v USA bude podľa expertov do záveru tohto roka stabilný
Ekonómovia predpokladajú, že americkí zamestnávatelia budú v druhej polovici roka vytvárať zhruba 60.000 pracovných miest mesačne.
Autor TASR
New York 28. júna (TASR) - Americký trh práce, ktorý sa ukázal ako odolný voči nedávnym otrasom vrátane ciel a energetického šoku spôsobeného vojnou v Iráne, si podľa expertov zachová svoju silu aj v druhej polovici tohto roka. Zamestnanosť podľa nich budú podporovať spotrebiteľské výdavky a celkový hospodársky rast. TASR o tom informuje na základe správy webu Yahoo Finance.
Ekonómovia z banky Goldman Sachs predpokladajú, že americkí zamestnávatelia budú v druhej polovici roka vytvárať zhruba 60.000 pracovných miest mesačne. Je to síce necelá tretina v porovnaní s tvorbou pracovných pozícií v marci, apríli a máji, ale podľa odhadu Goldman Sachs by to bolo o niečo viac, ako je potrebné na udržanie stabilnej miery nezamestnanosti.
Podobne prognostici z finančného ústavu Fannie Mae očakávajú, že miera nezamestnanosti v USA zostane na májovej úrovni 4,3 % do konca roka 2026 aj v roku 2027. Ekonómovia z Wells Fargo predpokladajú, že mesačne bude na americkom trhu práce vznikať približne 95.000 pracovných miest a miera nezamestnanosti zostane stabilná na úrovni 4,3 %. Trh práce by tak ukončil rok 2026 v oveľa lepšej kondícii ako rok 2025, keď rast zamestnanosti brzdili clá a ekonomická neistota.
Niektorí prognostici sa však domnievajú, že nedávne zlepšenie je krehkejšie, ako sa zdá na papieri. Napríklad ekonóm spoločnosti Pantheon Macroeconomics Samuel Tombs očakáva, že miera nezamestnanosti v USA do konca roka stúpne na zhruba 4,75 %. Tombs vidí varovné signály v nedávnych prieskumoch, ktoré ukázali, že majitelia malých podnikov obmedzujú svoje náborové plány po tom, ako ich clá zasiahli viac ako ich väčších konkurentov. Podobne analytici spoločnosti S&P Global predpokladajú, že trh práce je na krehkých základoch a miera nezamestnanosti do konca roka stúpne na 4,6 %.
Analytici banky JP Morgan však očakávajú zlepšenie trhu práce a predpovedajú, že miera nezamestnanosti v USA do konca tohto roka klesne na 4,1 % a v budúcom roku sa zníži na 4 %.
Ekonómovia z banky Goldman Sachs predpokladajú, že americkí zamestnávatelia budú v druhej polovici roka vytvárať zhruba 60.000 pracovných miest mesačne. Je to síce necelá tretina v porovnaní s tvorbou pracovných pozícií v marci, apríli a máji, ale podľa odhadu Goldman Sachs by to bolo o niečo viac, ako je potrebné na udržanie stabilnej miery nezamestnanosti.
Podobne prognostici z finančného ústavu Fannie Mae očakávajú, že miera nezamestnanosti v USA zostane na májovej úrovni 4,3 % do konca roka 2026 aj v roku 2027. Ekonómovia z Wells Fargo predpokladajú, že mesačne bude na americkom trhu práce vznikať približne 95.000 pracovných miest a miera nezamestnanosti zostane stabilná na úrovni 4,3 %. Trh práce by tak ukončil rok 2026 v oveľa lepšej kondícii ako rok 2025, keď rast zamestnanosti brzdili clá a ekonomická neistota.
Niektorí prognostici sa však domnievajú, že nedávne zlepšenie je krehkejšie, ako sa zdá na papieri. Napríklad ekonóm spoločnosti Pantheon Macroeconomics Samuel Tombs očakáva, že miera nezamestnanosti v USA do konca roka stúpne na zhruba 4,75 %. Tombs vidí varovné signály v nedávnych prieskumoch, ktoré ukázali, že majitelia malých podnikov obmedzujú svoje náborové plány po tom, ako ich clá zasiahli viac ako ich väčších konkurentov. Podobne analytici spoločnosti S&P Global predpokladajú, že trh práce je na krehkých základoch a miera nezamestnanosti do konca roka stúpne na 4,6 %.
Analytici banky JP Morgan však očakávajú zlepšenie trhu práce a predpovedajú, že miera nezamestnanosti v USA do konca tohto roka klesne na 4,1 % a v budúcom roku sa zníži na 4 %.