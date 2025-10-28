< sekcia Ekonomika
Trh práce v USA zaznamenal v októbri mierne oživenie
Spoločnosť v utorok uviedla, že od teraz bude poskytovať aj odhady vývoja na trhu práce na týždennej báze.
Autor TASR
Washington 28. októbra (TASR) - Trh práce v USA v októbri zaznamenal mierne oživenie. Súkromný sektor vytvoril v štvortýždňovom období končiacom sa 11. októbra každý týždeň v priemere 14.250 nových pracovných miest. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila v utorok údaje spoločnosti ADP.
„Nábor zamestnancov sa začal zvyšovať oproti septembrovým úrovniam, aj keď pomaly a bez pozitívnej dynamiky, ktorú sme zaznamenali v skoršej časti roka,“ uviedla Nela Richardsonová, hlavná ekonómka ADP. Aj toto mierne oživenie by však mohlo podporiť hospodársky rast, dodala. ADP zverejňuje mesačné správy o zamestnanosti od roku 2010. Spoločnosť v utorok uviedla, že od teraz bude poskytovať aj odhady vývoja na trhu práce na týždennej báze. V septembri podľa jej údajov súkromní zamestnávatelia v USA znížili počet pracovných miest o približne 32.000.
Vzhľadom na pokračujúce obmedzenia činnosti federálnej vlády v dôsledku sporu o jej financovanie predstavujú údaje ADP v súčasnosti najkomplexnejší pohľad na stav trhu práce v USA, ktorý majú investori k dispozícii, priblížila agentúra Reuters.
