Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. október 2025Meniny má Dobromila
< sekcia Ekonomika

Trh práce v USA zaznamenal v októbri mierne oživenie

.
Ľudia, ilustračné foto 14.02.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Spoločnosť v utorok uviedla, že od teraz bude poskytovať aj odhady vývoja na trhu práce na týždennej báze.

Autor TASR
Washington 28. októbra (TASR) - Trh práce v USA v októbri zaznamenal mierne oživenie. Súkromný sektor vytvoril v štvortýždňovom období končiacom sa 11. októbra každý týždeň v priemere 14.250 nových pracovných miest. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila v utorok údaje spoločnosti ADP.

„Nábor zamestnancov sa začal zvyšovať oproti septembrovým úrovniam, aj keď pomaly a bez pozitívnej dynamiky, ktorú sme zaznamenali v skoršej časti roka,“ uviedla Nela Richardsonová, hlavná ekonómka ADP. Aj toto mierne oživenie by však mohlo podporiť hospodársky rast, dodala. ADP zverejňuje mesačné správy o zamestnanosti od roku 2010. Spoločnosť v utorok uviedla, že od teraz bude poskytovať aj odhady vývoja na trhu práce na týždennej báze. V septembri podľa jej údajov súkromní zamestnávatelia v USA znížili počet pracovných miest o približne 32.000.

Vzhľadom na pokračujúce obmedzenia činnosti federálnej vlády v dôsledku sporu o jej financovanie predstavujú údaje ADP v súčasnosti najkomplexnejší pohľad na stav trhu práce v USA, ktorý majú investori k dispozícii, priblížila agentúra Reuters.
.

Neprehliadnite

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

Týždenník: Raz za sto rokov

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 83 rokov zomrel známy hudobník

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR