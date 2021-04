Trh priemyselných nehnuteľností bol vlani voči pandémii odolný

Bratislava 5. apríla (TASR) – Trh priemyselných a logistických nehnuteľností bol vlani oproti retailu, kanceláriám či hotelovému segmentu veľmi dobre odolný voči vplyvom pandémie nového koronavírusu. Myslí si to riaditeľ prenájmu priemyselných a logistických nehnuteľností spoločnosti CBRE Michal Cerulík. Súvisí to podľa neho s tým, že väčšina výrobných firiem či logistických centier nebola na dlhý čas zavretá.



"Čo sa celkovo týka trhu prenájmov za rok 2020, začal veľmi silným prvým kvartálom, kde ale od marca minulého roku sme zase zaznamenali veľmi silný prepad, ktorý trval až do konca tretieho kvartálu," zhrnul Cerulík. Odložené rozhodnutia firiem sa však nazbierali v poslednom kvartáli vlaňajška, ktorý bol zase historicky druhý najsilnejší. "Celkovo sme sa dostali za rok 2020 na úroveň 490.000 štvorcových metrov (m2)," uviedol Cerulík s tým, že toľko priestoru v tomto segmente bolo vlani predmetom transakcií. Tento objem je zhruba na úrovni rokov 2017 a 2018. "Čiže výsledok vo finále nebol taký strašidelný, ako sme sa v polovici roku obávali," okomentoval Cerulík.



Počet novoprenajatých priestorov podľa Cerulíkových slov vlani medziročne vzrástol o deväť percent. Tento údaj podľa neho potvrdzuje to, že tento segment je zdravý a nový dopyt existuje.



"Čo sa týka priemernej miery neobsadenosti priestorov, tá nám vzrástla približne o jedno percento oproti roku 2019," dodal Cerulík s tým, že to súvisí s tým, že developeri na trh priniesli viacero projektov bez toho, aby mali zmluvy na budúce nájmy. Odborníci však predpokladajú pokles neobsadenosti, pretože dopyt zo strany e-commerce či poskytovateľov logistických služieb na trhu existuje.



Cerulík pripomenul, že slovenský trh priemyselných a logistických nehnuteľností budú v budúcnosti formovať tri hlavné trendy. Sú nimi udržateľnosť budov, rozmach e-commerce a stále najsilnejší segment na Slovensku – automotive.



E-commerce bol podľa odborníkov zasiahnutý pandémiou nového koronavírusu pozitívnym spôsobom. Veľká časť nákupov sa totiž v časoch lockdownu presunula na internet. Online nákupy medziročne narástli zhruba o 25 %. "Rast podielu e-commerce na celkových retailových tržbách v daných krajinách mal pozitívny trend už pred pandémiou, ale práve COVID-19 bol ten zlomový moment, kedy tento segment narástol ešte viac," dodal Cerulík.



Na Slovensku vidí Cerulík priestor aj na ďalší rast e-commerce, pretože v porovnaní s inými krajinami nie je podiel na celkových tržbách až taký vysoký.