Trh priemyselných nehnuteľností sa zotaví skôr ako tie komerčné

Bratislava 22. augusta (TASR) – Globálny trh priemyselných a rezidenčných nehnuteľností sa začne zotavovať rýchlejšie ako komerčné nehnuteľnosti, teda kancelárie, maloobchod, hotely. Odborníci však očakávajú, že vo väčšine sektorov realitného trhu dôjde k zlepšeniu ešte tento rok a pokračovať bude počas roku 2021. Vyplýva to z polročnej správy realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.



"Na trhu kancelárskych nehnuteľností môžeme očakávať zavedenie tzv. hybridnej pracovnej sily, v rámci ktorej budú zamestnanci firiem pracovať nielen zo svojej kancelárie, ale aj na diaľku," odôvodnili svoje predpoklady odborníci spoločnosti. Maloobchod sa podľa nich zase prispôsobí nárastu e-commerce a menej frekventovanému predaju v kamenných prevádzkach. Ako podotkli, úplne zotavenie hotelového sektora si bude vyžadovať oživenie služobných a skupinových ciest.



"Ďalšie vládne stimuly v jednotlivých krajinách podporujú posilňovanie ekonomík. Pravdou je však aj to, že bude trvať roky, kým sa úroveň aktivity v rámci komerčného realitného trhu vráti na úroveň pred pandémiou," poznamenal Richard Barkham zo spoločnosti. Ako ďalej predpokladá, recesia udrží úrokové sadzby na nízkej úrovni, čo zabezpečí udržanie toku kapitálu do komerčných nehnuteľností.



Situácia na Slovensku kopíruje európsky vývoj, ale aj globálnu ekonomiku. "Najmenší dopad v spojení s koronakrízou pocíti segment logistických a priemyselných nehnuteľností, a to najmä vďaka násobnému nárastu online predaja a skladových zásob," definoval obchodný riaditeľ spoločnosti pre Slovensko Ľubor Procházka.



Predpokladá, že pri priaznivom vývoji trhu by objem investícií tento rok mal prekonať ten minuloročný (641 miliónov eur). Najviac postihnuté budú podľa neho reštaurácie a kiná v obchodných centrách. Naopak, pozitívne by sa mali vyvíjať práve retail parky.