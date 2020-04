Trh projektových prác môže prepadnúť o 11,4 %, tvrdia projektanti

Bratislava 17. apríla (TASR) – Aktuálna situácia okolo pandémie nového koronavírusu ovplyvňuje aj trh projektových prác. Projektové spoločnosti očakávajú v tomto roku prepad trhu o 11,4 %. Pôvodne pritom ešte v druhom polroku minulého roka predpovedali pre rok 2020 nárast o 2,1 %. Oproti pôvodným očakávaniam ide teda celkovo o 13,5-percentný prepad. Vyplýva to z polročnej analýzy slovenského stavebníctva spoločnosti CEEC Research a jej generálneho partnera Považská cementáreň Ladce.



S väčším prepadom trhu projektových prác rátajú projektanti zaoberajúci sa pozemnými stavbami. Tí pôvodne počítali s rastom trhu o dve percentá v tomto roku a následne s poklesom o 1,1 % v roku 2021. Teraz predpovedajú prepad o 11,6 %, pričom v roku 2021 neočakávajú žiadne zmeny.



Spoločnosti zaoberajúce sa inžinierskymi stavbami rátajú s poklesom trhu o 11 % tento rok a o 2,9 % v roku 2021. Pôvodne očakávali rast trhu o 2,4 % tento rok a ďalší rast o 0,6 % budúci rok.



„Zavedené opatrenia majú dopad na očakávania ohľadom vývoja trhu. Je nutné ale podotknúť, že sa tieto očakávania môžu ešte meniť. Všetko sa bude odvíjať od toho, ako dlho celá situácia potrvá a aký bude priebeh návratu 'do normálu'. Presné výsledky tak budeme mať k dispozícii až s odstupom niekoľkých mesiacov,“ uviedol riaditeľ analytickej spoločnosti Michal Vacek.



Projektové spoločnosti predpokladajú aj pokles svojich tržieb, a to o 12,2 % tento rok a v budúcom roku ďalší pokles o 1,7 %. Pôvodne pritom počítali s rastom svojich tržieb o 1,6 % v tomto roku a s ich poklesom o 0,2 % v roku 2021.



S väčším poklesom tržieb tento rok počítajú spoločnosti zaoberajúce sa projektovaním pozemných stavieb ( o 12,9 %) než spoločnosti, ktoré sa zaoberajú projektovaním inžinierskych stavieb (o 11 %).