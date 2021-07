Trh projektových prác tento rok zrejme porastie o 4,1 %

Bratislava 10. júla (TASR) – Tento rok očakávajú projektové spoločnosti rast trhu projektových prác o 4,1 %. Vyplýva to z prieskumu spoločností CEEC Research a Považská cementáreň Ladce. Aj budúci rok rátajú projektanti s rastom trhu, a to vo výške 3,5 %.



Pri pozemných stavbách očakávajú projektanti nárast o 4,7 % tento rok a o 3,4 % budúci rok. Spoločnosti projektujúce inžinierske stavby predikujú tohtoročný rast trhu o 2,7 % a v roku 2022 o 3,6 %.



Projektanti v prieskume uviedli, že v súčasnosti majú svoje kapacity vyťažené na 86 %. Tržby projektovým spoločnostiam v roku 2021 v priemere porastú odhadom o 2,6 %. S ďalším rastom svojich tržieb o zhodných 2,6 % počítajú projektové spoločnosti aj v roku 2022.



Projektanti inžinierskych stavieb však tento rok počítajú s poklesom tržieb, a to o 0,9 %. Budúci rok očakávajú rast o 1,9 %. Projekcia pozemných stavieb očakáva v roku 2021 zvýšenie svojich tržieb o 3,9 % a v roku 2022 ďalšie zvýšenie o 2,9 %.



Viliam Piták zo spoločnosti HBH Projekt upozornil na nedostatok zákaziek a možné ohrozenie trhu projektových prác. "Po voľbách v roku 2020 projektový trh v inžinierskom staviteľstve neuveriteľne stagnuje. Súťažia sa iba drobné zákazky typu rekonštrukcií a modernizácií," okomentoval Piták a dodal, že nedostatkom zákaziek sa deformujú ceny projektových prác a projektové kancelárie začínajú mať problémy. Paradoxom podľa neho je, že sa aj odsúťažené zákazky rušia alebo dočasne pozastavujú.



Zmenu marží u svojich zákaziek v tomto roku plánuje takmer polovica opýtaných projektantov. Marže porastú u 23 % opýtaných spoločností, naopak, poklesnú u 24 % z nich. Zostávajúcich 54 % opýtaných žiadnu zmenu svojich marží neplánuje.



V súčasnej chvíli majú projektové spoločnosti zazmluvnené zákazky v priemere na osem mesiacov dopredu. Pre 41 % opýtaných spoločností v medziročnom porovnaní nejde o zmenu tejto doby. Pre 33 % opýtaných ide o nárast tejto doby a pre 26 % opýtaných, naopak, ide o pokles tejto doby.